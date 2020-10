Debatt: Utred ersättning till deltagarna i sysselsättning enligt SoL

Moderaterna och Kristdemokraterna prioriterar att införa ersättning till de som går i sysselsättning enligt SoL när nämnden för personer med funktionsnedsättning i Västerås stad prognostiserar ett överskott.

Som en skänk från ovan visade prognosen i september att nämnden för personer med funktionsnedsättning kommer att gå 14,2 miljoner kronor med överskott. Tidigare har nämnden inte varit i närheten av dessa siffror. Detta på grund av att pandemin bidragit med ofrivilliga besparingar.

När vi i Moderaterna och Kristdemokraterna fick se överskottet började vi genast diskutera vilka prioriteringar som skulle göras med pengarna. Det förslag som kom högst upp i prioriteringsordningen, var att införa en ersättning för de som går i sysselsättning enligt SoL. Dessa personer har länge väntat på någon form av ersättning som liknar habiliteringsersättningen vid daglig verksamhet. Nämnden har tidigare enigt lovat att se över en ersättning så fort som plånboken tillåter.

Vi Moderater och Kristdemokrater inkom till nämnden i september med ett förslag, ett så kallat nämndinitiativ, där vi föreslog att sätta igång en utredning om att se över kostnaderna, konsekvenserna och möjligheterna med att införa en sådan ersättning. Den s-ledda majoriteten svarade redan under sittande möte med att vilja ta upp detta redan under nämnden i oktober. Det verkar som att de initierat en liknande utredning någon gång under förra mandatperioden och att de snabbt gjorde samma prioritering som oss när förslaget kom upp igen. Nu hoppas vi på att detta leder till något bra för vår målgrupp och att utredningen visar på att nämnden har råd att införa detta.

M och KD i nämnden för personer med funktionsnedsättning

Johan Henriksson (M)

2:e vice ordförande

Thomas Frisk (M)

ledamot

Hanna Svensson (M)

ersättare

Michael Wikström (M)

ersättare

Elin Granqvist (KD)

ledamot

Ludvig Ericsson (KD)

ersättare

