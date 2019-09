Debatt: Vad menar Lööf och Sabini med marknadshyror?

I VLT den 7 december 2018 finns en artikel av Karl Beijbom med rubriken ”Stefan Löven bör säga nej till marknadshyror”. Beijbom, representant för marknadsliberala idéer om att de som tjänar mest och som kan betala mest är de som skall styra den ”fria marknaden”. Han och många andra inser naturligtvis att byggbolagen nu vill ta ut samma priser för byggandet av hyresbostäder som de kan ta ut när de bygger för de mycket högt subventionerade bostadsrätterna och villorna. Subventioner som, via de så kallade ”ränteavdragen”, initialt kan höja prisnivåerna 43 procent (30/70 = 0,43). Subventioner som dessutom har inneburit att bostadspriserna i Västerås under den senaste 20-årsperioden har stigit cirka tio–tolv gånger mer än vanlig inflation (KPI) under motsvarande period, enligt en tidigare nyhetsartikel i VLT

Är det den sortens ”marknadshyror” och den sortens ökande inkomstklyftor och ökande samhällsklyftor som C och L vill fortsätta att stimulera genom en absurd och bakvänd bostadssubventionspolitik?

I en kommentar till Beijboms tidigare artikel ställde jag en direkt fråga om detta till Annie Lööf (C) den 7 januari 2019 men hon svarade inte. Ett medvetet förtigande av det absurda bostadssubventionssystem som infördes av Bildt-regeringen 1992. Ett svenskt subventionssystem som i princip är uppbyggt så som visas i bifogat diagram. En illustration av som egentligen står på sidan 103 i boken ”13 myter inom bostadsfrågan”

Det är inte pengarna som styr bostadsbyggnaden, utan det är de lagarna om bank- och penninghantering som beslutas av riksdagspolitikerna som styr bostadspriserna och bostadsmarknaden. Försök inte prata bort detta genom att ändra ordet ”subvention” till ”avdrag” i olika former eller genom hänvisningar till vilseledande fraser om ”invandring, utanförskapsområden, låga räntor, flyttskatt, hyresskatt, världshandelsoro”, att detta är ”en komplicerad fråga” och att det ”inte har funnits någon bostadspolitik i Sverige under de senaste decennierna”.

Viljan och syftet med Bildt-regeringens ändring av det primära bostadssubventionssystemet 1992 kan inte vara tydligare, se bifogat diagram. Riksdagspolitikerna ville öka värdet på bostäderna och göra det lönsamt att låna pengar på sina bostäder, särskilt för de högre inkomsttagarna. Samtidigt har konkurrensen från hyreshusbyggandet medvetet utmanövrerats. En entydig och klar bostadspolitik i praktiken som byggbolagen och bankerna förstod och hakade på redan från starten 1992.

Vill politiker verkligen skapa bättre villkor på bostadsmarknaden för pensionärer, ungdomar och låginkomsttagare måste riksdagspolitikerna först fasa ut det absurda subventionssystemet via de så kallade ”ränteavdragen” på bostadslån. Kommer Centerpartiet med Annie Lööf och Liberalerna med Nyamko Saboni att ändra på detta och vilka inkomstgrupper skall ”marknadshyrorna” anpassas till? Kommer ni bara att, som Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson (sidan 2 i VLT den 24 augusti), låtsas som om det inte skulle finnas några bostadsbyggnadssubventioner på bostadsmarknaden efter 1992 och att ni nu bara pratar om de begränsade temporära byggsubventioner som planeras för att minska priserna på hyresbostäder?

Svensk bostadsfinansieringspolitik efter 1992 har medvetet används av riksdagspolitikerna, som inkomstmässigt ligger långt till höger på det bifogade diagrammet, för att öka klyftorna i det svenska samhället. Kommer även Annie Lööf och Nyamko Sabuni att fortsätta med detta?

Rune Karlsson

arkitekt SAR/MSA

