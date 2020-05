Debatt: Vakna Västeråsare och Västmanlänningar

Något är ruttet i Västerås stadshus och kommunens politiska ledning, det ser ut som vi är på väg mot modern tids största politiska skandaler i Västerås historia. Jag menar med detta påstående, avveckling av flygplatsen på osakliga grunder och en gigantisk investering i ett nytt resecentrum, all heder åt Åke Hillman (S) som reagerat starkt, se Maktfullkomlig Nonchalans.

Vad är det för kohandel som pågår i stadshuset och var finns transparensen som någon debattör här efterlyste tidigare, vad är det som är så viktig så man inte inväntar beslut i kommunfullmäktige och med full bemanning? Vad ligger bakom allt ? Ja, vi kommuninvånare kan bara spekulera medans politikerföraktet växeriI en tid av pandemi, där kollektivt resande är helt ute och det kommer att dröja flera, flera år innan det kan normaliseras.

Låt oss konstatera en sak, all infrastruktur kostar: gångbanor, cykelbanor, vägar , hamnar, flygplats, el och VA , fjärrvärme, tele, data, tv, radio etc - skall vi då lägga ner allt som kostar? Självklart skall vi alltid ifrågasätta och debattera kostnader, flygplatsen har visat sig ge ett plus (se M & KD artiklar) om vi räknar samhällsekonomiskt, precis som många andra infrastrukturer gör, men visar sig som ett minus i räkenskaperna.

Här har medierna ett stort ansvar och det är förståeligt då medierna inte har resurser att bedriva undersökande journalistik på ett tillfredsställande sätt eftersom det är en bransch i kris. Politiska företrädare tillåts att stå och basunera ut förlusten utan att bli ifrågasatta.

Vilket ansvar har politiker (och media) för att framföra saklig information? Tydligen ingen, bara det gynnar deras politiska syften, vilket är skrämmande. För affärsdrivande företag är vilseledande marknadsföring straffbart! Synd att det inte gäller politiker och deras partier, kanske borde lagen skrivas om att även gälla politiker.

FLYGPLATSEN

Att lägga ner flygplatsen som är en del Västerås och Västmanlands infrastruktur, är ett mycket destruktivt beslut om det genomföres. Analys av framtida behov (ambulansflyg , brandflyg flygfrakt etc) vägras att utföras av den politiska ledningen trots att önskemål föreligger från Region Västmanland, för att ta ett beslut om stöd. Skandal! Samhällsekonomiskt går flygplatsen på plus, dvs genererar pengar till samhället. Miljöpartiet har i debattartikel slagit sig för bröstet och hävdar att beslutet är bra, på grund av kostnader, miljö och att vi kan bygga bostäder på flygplatsen. Lokalt egoistiskt och naivt, att flytta flyg till Stockholms län hjälper inte Sveriges miljö och dessutom går en av inflygningslederna till Arlanda över norra Västerås, fler bilar till Arlanda från länet hjälper väl inte miljön. Naivt att åberopa bostäder på flygplatsen, Sverige är ett av Europas glest befolkade länder så markyta finns det. Finns ingen samhällsekonomisk förlust.

NYA RESECENTRUM

Jag stöder Åke Hillman(S) som säger stopp till detta vansinne, redan utlagda projektkostnader ca 60 miljoner och budgeterat till 1,6 miljarder och alla vet att innan det är färdigt kommer det att kosta ca 2,5 miljarder. Kan vi få veta hur mycket detta kommer att kosta Västerås invånare de närmaste 25 åren. Buss och tåg mitt i centrala Västerås? Ansvariga för S, L, MP & V borde fundera på om inte det är dags att göra som "Verkmästaren i Magen" ta och och pysa ut genom personalutgången, avgå gärna. Min röst får ni aldrig mer ! Sten Blomquist

