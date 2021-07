Debatt: Vänsterns politik leder till okontrollerad invandring

Svar på "Högern saknar verklighetsförankring", VLT den 21 juli.

Stefan Lindkvist försvarar vänsterns invandringspolitik med direkt absurda påståenden.

Lindkvist lägger genast ribban genom att angripa meningsmotståndare och benämna deras inlägg som ”nästan infantilt” - personangrepp i debatten är tyvärr i dag alltför vanlig retorik från vänstern.

Lindkvist inleder med att påstå att solidaritet aldrig kan öka klyftorna. Däri har han delvis rätt – men bara om solidariteten inte är som vänstern – med obefintlig verklighetsförankring, blind för negativa konsekvenser och nackdelar med okontrollerad invandring av människor som begår brott och ej heller önskar bli integrerade.

Att högern inte vidtog åtgärder för hjälp på plats under de månader 2015 när flyktingvågen sköljde över Europa tar Lindkvist som intäkt att högern far med osanning angående hjälp i närområdet. Lindkvist tycks inte förstå att politiska beslut i invandringsfrågan inte tas på varken en kafferast eller på ett par månader när all kraft gick åt till att ta hand om 160 000 ”flyktingar”.

Lindkvist marknadsför samma mantra som regeringsföreträdare, det vill säga att flyktingströmmen drastiskt minskat och att någon massinvandring inte förekommer. Precis som hans företrädare i regeringen lyfter han bara fram att asylinvandringen har minskat men ”glömmer” att nämna att den totala invandringen inklusive sidospår som arbetskraftsinvandring (läs förtäckt flyktinginvandring) och anhöriginvandring gör att den totala invandringen årligen ligger på över 100 000 och det är en siffra som varje år varit högre än siffrorna före 2014.

Lindkvist anför också: ”Vi har massor av invandrare som kom med flyktingvågen 2015 som i dag driver företag med 100-tals anställda och miljardomsättning”. Man skulle onekligen vilja se Lindkvist bevisa det absurda påståendet med en lista över dessa företag. Citatet belyser med all önskvärd tydlighet Lindkvists avsaknad av verklighetsförankring.

Lindkvist beskyller både mig och högern för att ”klumpa ihop” invandrare oavsett om dom kommer från Europa eller är flyktingar från krigsdrabbade länder. Samtidigt gör han just det felet själv när han anför att 39 procent av våra läkare och en stor del sjuksköterskor är invandrare. Att dessa läkare och sjuksköterskor nästan uteslutande kommer från Europa är något som Lindkvist tycks ha missat.

Lindkvist anklagar högern för att ”måla fan på väggen” när det gäller skjutningar och det dödliga våldet med argument som att skjutningar har minskat – marginellt. Samtidigt glömmer Lindkvist bort att nämna att Sverige enligt BRÅ på bara 10 år gått från ett land näst sist på listan över dödligt våld (med bland annat skjutningar) i Europa till näst högsta platsen. Att ”måla fan på väggen” är snarare vänsterns högljudda skrämselretorik med argument som att högerpolitik skulle leda till inskränkningar i aborträtten likt Polen och förbud mot undervisning i HBTQ-frågor som i Ungern. Något som inget högerparti förordar.

Den stora skiljelinjen mellan högern och vänstern i dagens debatt om gängkriminalitet och rättspolitiken går vid att högern vill prioritera betydligt kraftigare åtgärder såsom lagändringar och kraftigt höjda straff samt parallellt fortsatta preventiva åtgärder medan vänstern vill lägga all kraft på förebyggande socioekonomiska åtgärder, mer bidrag och ekonomiskt stöd. Först långt ner på prioriteringslistan kommer något längre straff för vissa brott såsom till exempel kränkningar på sociala medier.

Lindkvist avslutar sin artikel med att en röst på högern innebär inskränkt frihet medan en röst på vänstern innebär frihet och ett inkluderande samhälle.

Att en röst på högern innebär inskränkt frihet för kriminella – invandrare likväl som etniska svenskar – ser jag bara som både nödvändigt och fördelaktigt.

Att en röst på vänstern innebär mer bidrag till invandrare, mer okontrollerad invandring, fortsatt ökning av skjutningar och våld, som ett resultat av vänsterns frihet och inkluderande samhälle, kan man vara säker på.

Vänstern har alltid haft lätt att använda andras pengar och kommer så fortsätta tills pengarna är slut.

Leif Kullberg