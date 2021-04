Debatt: Våra kommuner måste omstöpas

I pandemins spår har debatten uppkommit om ansvaret för hälso/sjukvården uppkommit. Kristdemokraterna är det parti som än så länge gått längst i kravet på förstatliganden. Men troligen kommer samtliga partier hamna i kravet att staten får ökat inflytande. Den gamla ordningen med rötter i 1800-talets tankevärld går inte försvara i 2000-talets globala värld. Snabbt uppdykande kriser typ pandemier och andra krisartade incidenter måste hanteras under nya organisatoriska förutsättningar för vårt samhälle.

Det är helt klart att många av de brister som uppenbarats under pandemin inom sjukvården skulle kunna skötas bättre genom en nationell samordning via ett statligt ansvar. Det är heller inte rimligt att medborgarna skall erbjudas olika kvalitet beroende på var man är bosatt som ytterst kan bero på olika skatteunderlag i den aktuella regionen. Det är heller inte rimligt att laborera med olika politiska ambitionsnivåer i olika delar av landet. Sjukvården är en nationell angelägenhet och måste behandlas som sådan.

Invändningen mot en statlig hälsovårdsorganisation är att den kan bli byråkratisk och komplex. Men en nyordning kan ske på olika sätt. En möjlighet är att lokalt låta sjukhus, kliniker eller distrikt få en självständighet och ledas som självständiga icke-vinstorgansisationer. Dessa ersätts av staten genom diagnosrelaterade patientpengar. Genom data från ekonomi och styrsystemen kan dessa ersättningar beräknas. Därmed kan de lokala enheterna få professionell ledning och via det statliga styrsystemet styrs den övergripande strategin. Organisationen måste sedan kompletteras med självständiga enheter för effektivitets- och kvalitetsuppföljning.

Den skisserade förändringen bör kombineras med att det finansiella ansvaret för den kommunala äldreomsorgen överföres till staten. Ersättningen ska ske via en äldreomsorgspeng som kan hamna antingen hos kommunala eller privata utförare. De senare borde vara icke profitorganisationer men som är en annan reform som borde ske och avhandlas i en annan artikel.

Försörjningsstöd och andra kostnader för individ- och familjeomsorg bör övertas av försäkringskassan.

I samma andetag överförs den kommunala skolverksamheten till staten vilket förtjänar en annan mässa i en annan artikel.

I dessa reformer omformas hela vårt kommunala skattesystem. Kommunalskatten får bli en obetydlighet. I samma veva så borttas all skatt för låginkomsttagare liksom vissa bidrag modifieras nedåt. Inkomster under 25 000 kronor per månad bör bli skattebefriade. Därmed får man en stark drivkraft för ekonomisk utveckling inte minst genom att stora invandrargrupper får stark drivkraft att ta arbete eller starta företag.

Pensionärerna blir också vinnare. Slutligen blir kommunerna vinnare vid en absolut högsta skattesats vid 1 procent det vill säga att likställa med kyrkoskatten i dag. I övrigt får kommunerna förtjäna sina inkomster genom eventuella statsbidrag eller avgifter.

Kark-Erik Andersson

Västerås