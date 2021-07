Debatt: Varför dröjer ägardirektiven för flygplatsberörda bolag?

Arbetet med att ta sikte på avveckling av Västerås Flygplats kändes väldigt forcerat från S-styrets sida under hela år 2020, såväl under våren som under hösten. Nya ägardirektiv som syftade mot en nedläggning tvingades mer eller mindre fram. När jag ställde en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S) under kommunfullmäktigemötet 17 juni 2021, vad det har kostat skattebetalarna i Västerås att inte invänta resultatet i folkomröstningen, så besvarade han inte mina frågor. Inga svar gavs om varför arbetet mot en nedläggning var tvunget att gå så fort, att inte resultatet i folkomröstningen kunde inväntas.

Det logiska hade varit att vid septembers kommunfullmäktigemöte 2020 invänta namnunderskrifterna som var en vecka bort. Staffan Jansson skyllde i interpellationssvaret i stället på minoritetsåterremissen som Moderaterna, med flera partier fick igenom vid juni månads kommunfullmäktigemöte 2020.

Nu när vi har resultatet i folkomröstningen, så är det omvänt läge. Ingenting händer, inga ägardirektiv ändras tillbaka för att behålla flygplatsen. Det är en fullkomlig brist på agerande, vilket får allvarliga konsekvenser, bland annat fastighetsbolaget Flygfastigheter AB. Bolaget har gått miste om affärsmöjligheter på grund av att ägardirektiven inte har tagits tillbaka som visar att flygplatsen ska vara kvar.

Varför dröjer det så med ägardirektiven, vad har S-styret att säga till sitt försvar? Hur kan ni försvara ert handlande, först att skyndsamt verka för en nedläggning och sedan efter folkomröstningen totalt sakna agerande att efterleva resultatet? Att varken under maj eller under juni månads kommunfullmäktigemöten i år behandla ägardirektiven för flygplatsberörda bolag och verksamheter är inte annat än skandal och mycket skadligt för staden.

Terese Pransjö (M)

2:e vice ordförande Flygfastigheter AB