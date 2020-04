Debatt: Varför vänder S Systembolaget ryggen?

Systembolaget är fortfarande Sveriges populäraste myndighet. Genom bra service, hög standard på sina produkter och sin viktiga roll för folkhälsan är Systembolaget en institution som är svår att angripa. På grund av dess stora folkliga stöd väljer högern att angripa monopolet i smyg istället för frontalangrepp. Moderaternas förslag om gårdsförsäljning, som kommer tas upp på regionfullmäktige i juni, är ett exempel på sådant förslag. När alkoholmonopolet luckras upp blir tillgången större och på sikt ser vi stora risker för människors hälsa. Vänsterpartiet vill bevara det svenska alkoholmonopolet och därmed begränsa de negativa effekterna av ökad tillgång. Det leder nämligen till ökat våld, fler trafikolyckor och fler alkoholrelaterade sjukdomar.

Motionen om gårdsförsäljning är en favorit i repris som var uppe till behandling i Regionfullmäktige 2018-02-21. Då avslogs motionen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Kristdemokraterna. Den utredning som motionären tar stöd i är ett beställningsverk av dåvarande ministern Maria Larsson (C). Under förhandlingarna på riksnivå med bland annat Centerpartiet skrevs kravet på gårdsförsäljning in i överenskommelsen. Det verkar som att diskussionen även spillt över på den regionala nivån, där minoritetsstyret med Socialdemokraterna i spetsen vill bifalla motionen.

Rapporten som Moderaterna också hänvisar till i sin motion visar i motsats till vad motionären skriver att gårdsförsäljning riskerar att bidra negativt till människors hälsa. Bland annat visar studier i andra länder att det finns en tendens att begränsningar i öppettider och volyminköp försvinner på sikt. I Finland tog det bara två år innan de privata försäljarnas krav på öppettider 365 dagar om året gick igenom. Detta ledde i sin tur till att det finska alkoholmonopolet Alko behövde utöka sina öppettider. Det är helt enkelt så att EU:s liberala fördrag kräver att verksamhet konkurrensutsätts. Sveriges monopol undantas så länge det är just ett monopol, men när vi luckrar upp delar av det försvinner också undantaget. Detta känner förstås Moderaterna till, själva syftet med förslaget är att på sikt avskaffa alkoholmonopolet.

Moderaternas och Centerpartiets agenda är tydlig, men varför Socialdemokraterna nu byter fot i frågan är ett mysterium. ”Regionstyrelsen är inte beredda att ansöka om att bli försöksregion för gårdsförsäljning då det riskerar att inverka negativt och i förlängningen äventyra det statliga monopolet kring försäljning av alkohol” var svaret från den Socialdemokratiskt styrda Regionstyrelsen så sent som 2018. Då röstades förslaget ner av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Ingenting har ändrats sedan dess, varför väljer Socialdemokraterna nu att genomföra ett beställningsjobb från alkoholliberaler?

Hans Jansson (V), oppositionsråd Region Västmanland

Johanna Ritvadotter (V), gruppledare Region Västmanland

Anmäl text- och faktafel