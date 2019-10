Debatt: Värna Öster Mälarstrand

Sedan cirka två år tillbaka har det skett en negativ utveckling av Öster Mälarstrand. Denna utveckling måste stoppas. Vardagliga inslag såsom biltrafik i strid ström till och från Vågholmen, vandalisering, nedskräpning, droghandel och prostitution. Biltrafik längs Öster Mälarstrands allé med mycket höga farter. Västerås stad tog beslut om motorfordonstrafik förbjuden ut mot Vågholmen. Detta förbud respekteras inte och tillsynen av förbudet har i stort sätt uteblivit, vilket inneburit ett fortsatt trafikflöde ut mot Vågholmen.

Området kring Lasse Färnlöfs plats och torgytan är ett osäkert område att vistas vid. Vid Lasse Färnlöfs plats finns en fin och mycket uppskattad lekplats i direkt anslutning till den högt trafikerade Bryggseglargatan. Staden tillåter dessutom nybyggnation i Kapellparken, där delar av den anlagda parken har grävts sönder, som ytterligare kommer att öka biltrafiken på Bryggseglargatan, utan att Västerås stad samtidigt vidtar trygghetsskapande åtgärder.

Vi är en arbetsgrupp som under cirka två år har kämpat för ett tryggt Öster Mälarstrand, något som visat sig bli en kamp emot Västerås stad i stället för att staden lyssnar på dess invånare, så att vi gemensamt kan utveckla Öster Mälarstrand till ett tryggt och harmoniskt område. Vår upplevelse är att Västerås stad hellre värnar tillgänglighet än värnar om oss boende och vår trygghet. ”Verksamheten” som nu pågår under delar av dygnet begränsar i stor utsträckning tillgängligheten för oss boende eftersom det inte är tryggt att vistas ute vid Vågholmen.

Under ett möte med ansvariga politiker och tjänstemän i september 2019 blev vi lovade en bom i början av piren ut mot Vågholmen. Bommens ”öppettider” skulle följa Elba-färjans turlista (öppen en halvtimme före första färjan och en halvtimme efter sista färjan under dagen och all övrig tid ska bommen vara stängd). Vi litade så klart på de ansvariga. Sedan fick vi veta via P4 Västmanlands intervju med Vicki Skure-Eriksson att bommen enbart ska vara stängd ”nattetid”. Vi blev grundlurade.

Vad krävs för att Västerås stad ska respektera den överenskommelse som ingicks vid mötet i september?

Om vi nu tillsammans tar tag i problemen på ett konstruktivt och framåtriktat sätt finns det fortfarande en möjlighet att uppnå målbilden i, Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 (revidering antagen av kommunfullmäktige 7 december), att Västerås blir en trygg och harmonisk stad att leva i.

Arbetsgrupp Öster Mälarstrand

genom Kenneth Andersson, Anna Burwall Karlsson, Kjell Karlsson, Alf Eriksson och Åsa Lundström

