Debatt: Västerås flygplats är en fråga för hela länet

Frågan om folkomröstningen är het, särskilt i Västerås. Själva folkomröstningen är något som berör endast västeråsarna, men frågan om flygplatsen är mycket större och berör hela länets utveckling.

Moderaterna anser att flygplatsens vara eller icke vara har stor betydelse för regionens och länets framtida utveckling.

Fördelarna med en regional flygplats med minst den nuvarande omfattningen i Västmanland är stora och kokar ner till i huvudsak fyra områden.

Sjukvårdens behov. Med Västerås flygplats säkrar vi tillgången till snabba, effektiva sjukvårdstransporter vad gäller exempelvis organ eller vissa patienttrasporter till gagn för alla västmanlänningar.

Trygghet och säkerhet. Länets beredskapsförmåga vid kriser ökar, vilket gagnar Västmanlands tio kommuner. Exempelvis kan brandflyg nämnas. Kriser ser olika ut därför behöver vi alla fyra infrastrukturslag för att stå bättre rustade. Hög krisberedskap behöver vi oavsett vad krisen handlar om.

Tillväxt och näringsliv. Västmanland är ett litet län, med många exportföretag och till stora delar outnyttjad potential vad gäller exempelvis besöksnäring och småföretagande. Med en robust infrastruktur som gör det möjlighet att flytta människor och gods på bästa sätt skapar vi möjligheter för Västmanland. Flygplatsen är en självklar del för att vi fortsatt ska vara ett län som växer, där företag etablerar sig och där framtidstron är stor.

Utveckling av möjligheter. Omställningen för klimatets skull måste fortgå. Utvecklingen av fossilfria flygresor går snabbt. Västerås Flygplats kan, bör och ska vara en viktig del i det. I Västmanland brukar vi vilja beskriva oss som ett län där stora innovationer har sett dagens ljus och som ett län i framkant. Låt oss beskriva oss så även framledes, låt oss inte förneka framtida möjligheter till utveckling av vårt län.

Genom att rösta nej till nedläggningen av flygplatsbolaget ger vi oss själva större möjligheter att själva påverka motståndskraft och möjligheter för framtiden. Lägger vi ner en fungerande infrastruktur som flygplatsen är, försämrar vi inte bara för oss själva. Vi ger även bort möjligheterna till utveckling till andra län och andra kommuner som ser potential i framtidens flyg.

Vi som skriver under detta är alla bosatta i Västmanland utanför Västerås. Vi ser att flygplatsen har värde för hela Västmanland. Region Västmanland har det regionala utvecklingsansvaret. Därför är det också rimligt att Region Västmanland kliver fram och inte bara är bjuder in till samtal utan också till att ta bredare ansvar. Vi anser att Region Västmanland ska gå in som delägare i flygplatsbolaget på lika villkor som Västerås Stad. Vi ser också gärna att seriösa diskussioner förs med länets övriga kommuner om delägarskap samt med eventuella andra intressenter.

Vi får inte rösta i folkomröstningen. Men till alla västeråsare, er röst påverkar inte bara er själva utan hela Västmanland. Rösta därför nej till en nedläggning av flygplatsen.

Jenny Landernäs (M)

Hallstahammar

Pernilla Danielsson (M)

Skinnskatteberg

Mikael Gunnarsson (M)

Köping

Anders Röhfors (M)

Arboga

Erik Hamrin (M)

Sala

Jan Johansson (M)

Fagersta

Anna Kramer (M)

Norberg

Yrjö Björkqvist (M)

Kungsör

Therese Karlsson (M)

Surahammar

Elin Johansson (M)

Sala

Mats Öhgren (M)

Arboga

Håkan Freijd (M)

Hallstahammar

Michael PB Johansson (M)

Sala

Fredrik Larsson (M)

Sala

Torbjörn Estelli (M)

Hallstahammar

Johan Widén (M)

Sala

Anmäl text- och faktafel