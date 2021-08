Debatt: Vätgasen hjälper oss bli mer klimatvänliga

Replik på Mats Kälvemarks debattartikel "Vätgasdrivna bilar är inte konkurrensmässiga", VLT den 21 juli.

Jag förstår inte var du får all desinformation om vätgasen ifrån. Vätgasen är den energibärare som kan hjälpa oss med en realistisk övergång från fossila energibärare till miljö- och klimatvänliga energibärare.

Väte finns överallt på jorden, vätet finns i olika typer av gaser, avfall, vatten med mera. Vätgasen kan produceras i liten skala lokalt hemma och i stor skala i exempelvis kraftvärmeverk. Vätgasen är en global energibärare som inte behöver tära på miljön eller påverka klimatet negativt någonstans på jorden.

Utdrag från artikel om Olympiska spelen i Japan: I den nybyggda OS-byn i Tokyo ska ett helt litet samhälle visas upp, där vätgas driver allt från hus till bussar och bilar.

Att producera vätgas med el från solceller och vatten görs med en elektrolysör, denna typ av vätgasproduktion är den optimala lösningen för miljön och klimatet. Ett annat miljö- och klimatvänligt sätt att producera vätgas på är genom reformering, då man omvandlar mänskligt avfall och annat organiskt avfall till vätgas. Dessa anläggningar är inte speciellt komplicerade och finns på marknaden att köpa. Att producera vätgas med någon av dessa system är inte speciellt dyrt. Utan några som helst bidrag kostar vätgasproduktionen cirka 20-50 kronor per kilo vätgas beroende på typ av produktionssätt.

En bil drar mindre än. 0,1 kilo vätgas per mil vilket ger en bränslekostnad på cirka 2–5 kronor per mil Om man inkluderar kostnaden för distribution av vätgasen, tankställe samt lagring blir kostnaden cirka 7–9 kronor per mil. Skulle dessutom vätgasen subventioneras lika mycket som batterifordonen blir kostnaden bara någon krona per mil.

En tankstation för vätgas fungerar ungefär som en tankstation för biogas, självklart måste man ha regler och säkerhetsbestämmelser för hur man handskas med vätgasen likväl som för biogasen. Säkerhetsbestämmelser gäller för alla typer av energibärare. Ett exempel på farliga energibärare är elnäten de är mer än livsfarliga om de byggs och drivs på ett felaktigt sätt. Elnäten är reglerade genom mycket högt ställda krav på säkerhet och funktion av elsäkerhetsverket. Ett annat exempel är kärnkraften, den är också otroligt farlig om den inte hanteras och regleras på rätt sätt.

All energi oberoende vad den består av är farlig om den används på felaktigt sätt, till och med en liten tändsticka kan vara farlig om den används på felaktigt sätt. Vätgasen är inget nytt påfund, den har funnits länge inom tillverkningsindustrin, det är först nu som vi förstått att den kan användas med fördel inom transportsektorn och därigenom bidra till bättre miljö och klimat.

Det finns ett flertal framgångsrika svenska företag som är med i utvecklingen av vätgasprodukter, de skapar många gröna arbetstillfällen och ger oss hopp om att framtida generationer ska kunna överleva och få fina fantastiska liv i en ren miljö och ett rent klimat.

Bror Larsson