Debatt: Vem bryr sig om suicid i pandemins spår?

Det har tillkommit ytterligare restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Detta efter att covid-19-viruset fått ytterligare fart runt om i vårt land. Det finns ett underliggande hot om total nedstängning av vårt samhälle om de nya restriktionerna inte hålls. Men hur påverkas vi egentligen av det?

Det har varit ett minst sagt underligt år. Känslan av lättnad när viruset bekämpades i hög takt under våren byttes till hopplöshet när smittan ökade strax efter sommaren. Över 7 000 personer har hitintills mist livet i denna högst oförutsägbara sjukdom. Det är inte bara skrämmande siffror som sätter andra katastrofer i nutid såsom Estonia och Tsunamin i skuggan det är dessutom helt omöjligt att säga hur just du kommer drabbas om du får det. Det är oförutsägbarheten som är skrämmande. Vem kommer få lite snuva, vem blir sängliggande i någon vecka och vem kommer dö?

Det är helt omöjligt att förutse. Så vi sitter hemma. Vi isoleras oss i ren självbevarelsedrift. Där ute rullar världen på om än inte som vanligt, kanske inte lika snabbt, men den rullar. Den mörka hösten är obönhörlig i sin brist på solljus. De ensamma drar en suck av längtan efter sociala sammanhang. I fönstren tindrar juldekorationerna. Som en påminnelse om hur det har varit. Som ett slag i solar plexus om hur vi vill att det ska vara.

Karolinska institutet släppte i våras en artikel från Centrum för suicidforskning och prevention, NASP. Där kan vi läsa att suicidrisken ökat och ökar under pandemin. Faktorer som ekonomiska förluster, arbetslöshet, ensamhet, bortgång av anhörig och andra psykosociala riskfaktorer ligger till grund för ökad oro. Årligen dör 1 500 personer i suicid. Detta riskerar att öka i pandemins spår. I den ofrivilliga ensamhetens spår och i de ekonomiska förlusternas spår. Samtidigt som suicid är en central del av folkhälsan – och har så varit under en längre tid, så pratar vi inte om det.

Det finns inga stödpaket till regionernas psykiatrienheter för ökad tillströmning av människor som far psykiskt illa under pandemin. Men det vore kanske naivt att efterfråga något dylikt när psykiatrin varit eftersatt och misshandlat under så lång tid.

De nya restriktionerna är välbehövliga för att stoppa smittan. Regeringar gör det regeringar gör – styr ett land. Högt upp i ett lägenhetskomplex sitter en man under skenet av en lampa. Han har inte träffat någon sedan i maj. Han skriver sitt avskedsbrev resolut med stadig hand. På nyheterna har de precis lagt nya restriktioner.

Det finns inga politiker som bryr sig om honom. Inga tv-sända paneldebatter som lyfter hans situation. Det finns inget parti som går till val på de 1 500 döda själar som årligen ryckts bort i psykiska sjukdomar. Förslagen gapar tomma som en pandemiövergiven galleria. De glittriga takkronorna i maktens korridorer andas kyla och empatilöshet.

David Sköld Sällström

