Debatt: Vems sanning ska sökas?

Den akademiska forskningens frihet är hotat. Den farhågan uttrycktes för någon vecka sedan i en VLT-artikel. Med anledning av den forskningsproposition som riksdagen väntas anta inom kort varnas för politisk inblandning i den fria forskningen. I sammanhanget tycks begreppet värdegrund vara särskilt oroväckande, då det kan antas leda till att modevärdegrunder tillåts begränsa forskningens frihet.

Av de forskare som anförs för att understryka vikten av forskningsfrihet noterar jag en massiv övervikt av manliga forskare: 13 stycken i bild, 14 i den löpande texten, att jämföra med två kvinnor i texten, ingen i bild. I den tillbakablick där dessa forskare återfinns, ges glimtar från universitetens uppkomst på 1000- och 1100-talet.

Från min tillbakablick noterar jag följande: 1870 gavs kvinnor rätt till studentexamen (som privatist, pappa betalar); 1873 följde tillträde till universitetsstudier, dock ej i juridik och teologi; 1888 utexaminerades Karolina Widerström som första kvinna med medicine licentiatexamen, alltså läkarbehörighet; 1956 beslutades om rätt för kvinnor att prästvigas; 1962 blev Eva Åsbrink den första kvinna som avlagt teologie doktorsexamen.

Under tiden efter 1870, skedde, som årtalen visar, att en värdegrund som enbart gav mannen tillträde till akademiska studier och forskning ersattes, om än långsamt, av en värdegrund som inbegrep även kvinnors rätt till högre studier och forskning. I denna förändring var politikens inblandning helt avgörande. Att förändra en värdegrund som inbegriper att jag och min grupp får dela med sig av den kaka vi vant oss vid att räkna som exklusivt vår har nämligen alltid visat sig svår att genomföra utan politiska beslut.

Om innehållet i begreppet värdegrund inte är konstant kan det samma, sägas om begreppen sanning och sanningssökande. I VLT-artikelns hänvisas till Benjamin Höijers hållning att sanningen ska sökas, även om den leder till helvetes port. Kruxet med yttrandet är att det inget säger om vems sanning som ska sökas. Associationerna leder till Gustaf Fröding. Hans dikt Vad är sanning (i Gitarr och dragharmonika) inleds med Pilatus fråga till honom som Fröding kallar Nazarenen. ”Vad är sanning?” Nazarenens svar lämnas därhän. Själv refererar Fröding till tre akademiska högborgar.

”Dock, syns mig sällsamt, att det enda sanna

så underbart kan byta form och färg.

Det som är sanning i Berlin och Jena,

är bara dåligt skämt i Heidelberg.”

Jag fortsätter till Emilia Fogelklou, den första kvinna i Sverige som 1912 tilläts avlägga teologie kandidatexamen, mot löfte att inte göra anspråk på prästvigning. Apropå sanning i relation till frihet, frågar hon: ”Kan inte just sanningen som gör fri komma i strid mot ärvda gränssättningar?” "I strid mot ärvda gränssättningar”, var det inte just det som politiken tvingade fram för att ge kvinnor rätt till högre utbildning och forskning? Är det inte just det som bland annat feminism och genusvetenskap har inneburit, att ärvda gränssättningar rubbats?

Fogelklou fortsätter och jag avrundar med: ”Är sanningen något statiskt, för alltid utformat, eller något som ur sin levande rot växer, lever, andas och spränger våra tolkningar?”

Agneta Lejdhamre

TD, präst