Debatt: Vi alla önskar att eleverna fick undervisning i skolan

Replik på inlägget "Skola på distans förödande", VLT den 18 september.

Vi är överens om att den bästa miljön för elevers lärande är på plats i skolan. Det är också vad våra elever och lärare helst av allt vill ha. Därför har övergången till att ha viss del av lektionerna på distans varit ett svårt beslut att ta.

Vi är mitt i en pågående pandemi där det förväntas att alla gör vad de kan för att minska smittspridningen i samhället. Att få bedriva fjärr- och distansundervisning är ett undantag, som enligt statliga styrningar enbart gäller för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Vi har uppmanat våra elever att cykla eller gå till skolan, men trycket på kollektivtrafiken förutspås att öka under hösten. Efter ett möte med kollektivtrafikmyndigheten beslutade jag därför om att till viss del bedriva distansundervisning.

På varje skola är riktlinjen att 20–30 procent av undervisningen ska ske på distans. Beroende på förutsättningar skiljer sig upplägget åt mellan skolorna, men också mellan program.

Samtliga elever på våra kommunala gymnasieskolor ska ha minst 50 procent av sin undervisning i skolan. Elever som är i behov av extra stöd prioriteras och får så mycket undervisning på skolan som möjligt. Även elever i årskurs 1 är prioriterade.

Varje skola har en plan om när och hur distansundervisning sker för eleverna, vad som förväntas av dem och hur de kan få hjälp och stöd. Vårt mål är en så bra planering som möjligt för elevens bästa.

I maj fick eleverna svara på en enkät om fjärr- och distansundervisningen. På det stora hela ser vi att det har fungerat väl. De allra flesta elever vet vad de ska göra, de förstår instruktioner och vet hur de kan kommunicera med sin lärare. Men de föredrar att vara i skolan, både för undervisningen och det sociala umgänget i klasserna och med lärarna.

Närvaron är som du nämner väldigt viktig att jobba med – det gäller att eleverna inte bara är närvarande utan också att de är engagerade på lektionen. Det här är ett fokusområde på alla kommunala gymnasieskolor i år både i skolan och på distanslektionerna.

Jag har stort förtroende för våra lärare och deras pedagogiska färdigheter. De har olika sätt att se och stämma av att eleverna är delaktiga på lektionerna. Det kan till exempel vara gruppdiskussioner under lektionen och genom utformningen av inlämningsuppgifter.

Det finns tendenser till ökat dåligt mående efter distansundervisning men skolorna arbetar med att fånga upp och anpassa undervisningen för de eleverna.

Det är viktigt för oss att eleverna enkelt kan kontakta skolornas elevhälsoteam. Under våren tog vi fram ett nytt digitalt forum där elev kan prata med till exempel skolkurator eller skolsköterska på ett säkert sätt. Elevhälsoteamen har fokus på elevernas mående och behov av stöd under distansundervisningen. Vi uppmanar elever som mår dåligt att kontakta elevhälsan. Alla skolor har skolkurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare på plats i skolan. Vi har också skolpsykolog och skolläkare som vi kan koppla in vid behov. Skolorna erbjuder elever som mår dåligt över att sitta hemma att vara på skolan på del- eller heltid.

Lunch finns att hämta för de elever som behöver det, men de måste först anmäla det till skolan. Vi kommer att informera eleverna om det igen. Under våren var det i snitt 20–30 elever per dag som hämtade lunch.

Vi hade många diskussioner om och hur vi kunde förskjuta skolstarten. Det vi såg var att det fick andra konsekvenser som inverkar negativt på eleverna och samhället.

Jag har kontinuerlig dialog med rektorerna och kollektivtrafikmyndigheten. Vår förhoppning är att vi snart kan ge eleverna all undervisning på plats i skolan igen. Det är vad vi alla önskar.

Stefan Remne

verksamhetschef på de kommunala gymnasieskolorna

