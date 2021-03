Debatt: "Vi har en annan bild av Jesper Brandberg"

Replik. Med anledning av det som har skrivits om Jesper Brandberg i VLT den 10 mars, baserat på information från anonyma källor.

Vi som skriver denna artikel har alla känt Jesper under en längre tid. Våra relationer till honom ser olika ut men gemensamt är att vi i olika former har arbetat med honom under en längre tid. Gemensamt för oss är även att vi har en annan bild av honom än den som har förmedlats de senaste dagarna.

Jesper är en person som vill åstadkomma resultat. Den delen av rapporteringen är sann. Att vara resultatinriktad är en viktig egenskap för att leda en så pass stor verksamhet som Västerås stad är. Flera av oss har varit med i de konkreta forum som skildras i artikeln och känner helt enkelt inte igen oss i det som beskrivs.

Jesper är inte en empatilös person, vilket man kan få intrycket av utifrån artikeln. Tvärtom är han en person som vi alla uppskattar att samarbeta med och vi ser hans stora engagemang för Västerås.

På det stora hela tycker vi att VLT har målat upp en skev bild av Jesper och vi vill med denna artikel visa på att vi är många som har helt andra erfarenheter av honom.

Andreas Akterhag (L)

Per Bodlund (L)

Jenny Boström (L)

Magnus Fernström

Staffan Jansson (S)

Robert Larsson

Sture Larsson (L)

Markus Lindgren (MP)

Anna-Louise Molin Östling (S)

Bengt-Åke Nilsson (L)

Anna Nordanberg (L)

Thomas Olsson (L)

Elisabeth Sannesjö (C)

Marie Sundström (MP)

Anders Teljebäck (S)

Anna Thunell (MP)

Tobias Revenäs (L)

Erik Ödmansson (L)

Henrik Östman (L)

Svar direkt!

VLT har inte målat upp någon bild. VLT har återgett det ett flertal källor berättat.

Jesper Brandberg har också fått gott om utrymme i VLT att bemöta den allvarliga kritik som riktats mot honom.

Daniel Nordström

chefredaktör och ansvarig utgivare, VLT

