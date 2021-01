Debatt: Vi måste stå upp för ett samhälle med nolltolerans mot antisemitismen

Den 27 januari är det minnesdagen av förintelsen. Att motverka och kväva antisemitismens i dess linda är mycket viktigt då vi ser dess historiska rötter och uttryckssätt åter tränga in och komma fram i vårt samhälle. Att hålla kunskapen aktuell om antisemitismen är centralt.

Vi kan inte förstå antisemitismen om vi inte förstår dess historiska aspekter. Pogromer, som är ett systematiskt av överheten sanktionerade mord på judar och stöld av all dess egendom, är något som var tydligt i forna öststater och därefter i än större omfattning i Nazityskland där det skedde i en systematisk ideologiserad uttrycksform där judar skulle utrotas. Judarna jämställdes och framställdes som ohyra, vilket är ett vanligt sätt att utrycka hat i upprinnelsen inför ett mera systematiskt folkmord.

Vi har även sett antisemitismens avskyvärdhet i stora delar av den arabiska världen där judar har bott i tusentals år. Med start runt år 1948 skedde en näst intill total utrensning under en kort tid då judarna fick sina pass och all egendom konfiskerad, de blev utslängda från sina hemländer och blev statslösa. Detta var en klar antisemitiska handling som in till vår dag format många samhällen i den delen av världen där antisemitismen inte bara finns under ytan utan är ett självklart ställningstagande i politisk offentlig handling. Detta är djupt bekymrande då denna inställning är en så genomsyrande värdering i dessa länder som påverkar människor och som i sin tur rör sig i en allt mer global värld som vi är en del av.

I dag tar sig även det antisemitiska uttrycket en annan väg och det är angrepp på staten Israel, något som i dag är det största och vanligaste antisemitiska uttrycket. Det kan ta sig uttryck att i ett högt tonläge uttala att landet ska utplånas, om det är mera subtilt så nämns inte direkt att det judiska folket ska förintas utan bara landet. Det är inget annat än ren antisemitism och det behöver vi adressera när dessa åsikter dyker upp i det offentliga rummet, vart det än sker.

Den nationella organisationen Forum för levande historia är ett viktigt verktyg att upprätthålla kunskapen om antisemitismens avskyvärdhet. Förintelsemuseet Yadvashem i Jerusalem har utmärkt information och kurser på nätet som är unik i sitt slag och som är tillgängligt för alla.

Vi måste tillsammans stå upp för ett samhälle med nolltolerans i både ord och handling mot antisemitismen. Vi får aldrig glömma de underliggande drivkrafterna som fått den att eskalera som vi ser från pogromerna runt om i vår värld och från Nazitysklands skräckvälde, låt oss lära av vår historia och aldrig låta det ske igen.

Samuel Stengård (KD)

Ledamot i Nämnden för Idrott fritid och förebyggande

Anna Hård af Segerstad (M)

2:e vice ordförande i Nämnden för Idrott fritid och förebyggande

Håkan Lindberg (M)

Ledamot i Nämnden för Idrott fritid och förebyggande

