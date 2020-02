Debatt: Vi måste vända utvecklingen i utsatta områden

En ny granskning visar att mer än var tredje elev går ut nian utan gymnasiebehörighet i landets 60 utsatta områden. I många skolor är det inte ens varannan elev som klarar behörigheten. Det är djupt oroväckande, inte minst med tanke på hur mycket skolan betyder för att den enskilda människan ska få en god start i livet. Om skolan misslyckas, misslyckas helt enkelt samhället.

Liberalerna har satt upp ett ambitiöst mål om att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030. Det kräver åtgärder inom flera områden: lag och ordning, tryggare områden, egen försörjning och demokratiska värderingar.

Lokalt har vi drivit frågan om tryggare stadsdelar – i synnerhet när det gäller Bäckby. Bäckby ska inte finnas med på listan med mest utsatta områden. Därför förblir vårt engagemang långsiktigt. I detta arbete sätter vi skolan främst men också arbetet för ökad trygghet.

I syfte att vända utvecklingen i utsatta områden föreslår vi att staten övertar kommunala skolor i socialt utsatta områden som år efter år misslyckas med sitt uppdrag. Det kan gälla resultaten men också omfattande brister kring studiero.

Anslaget ska finansiera fler lektioner i svenska och andra kvalitetshöjande åtgärder som skolledningen bedömer som angelägna. Det kan handla om exempelvis mindre klasser, fler utbildade lärare eller läxhjälp.

Vår ambition är att kunskapsresultaten ska öka rejält genom en statlig kunskapsskola där ytterligare resurser kan förstärka kommunens egna satsningar på skolan. Tanken är att de statliga kunskapsskolorna ska finansieras av kommunen och staten gemensamt. Kommunen går in med skolpengen, staten går in med ett särskilt anslag på 30 000 kronor per elev och år.

De statliga kunskapsskolorna ska prioritera svenskämnet. Språket är inte bara nyckeln till att lyckas i alla skolämnen – det är även av största vikt för att ta sig in i samhället. De ska även prioritera studiero. Undersökningar har visat att de mest socialt utsatta skolorna ofta har omfattande problem.

Den skola i Västerås som ligger närmast för den här satsningen är Pettersbergsskolan. Skolan har en hög andel elever med utländsk bakgrund. Trots ett tydligt ledarskap och många insatser har trenden ännu inte vänt uppåt och skolan har fortfarande låga kunskapsresultat. 61,1 procent av eleverna blir inte behöriga till gymnasiets yrkesprogram.

För oss skulle en satsning av den här storleksordningen på vår mest utsatta skola verkligen vara välkommen och komplettera den kraftfulla lokala satsning vi gör på skolan i Västerås. Trots att vi prioriterar skolan och ökat skolpengen sedan vi tillträdde i majoriteten så behövs mer.

Genom en statlig kunskapsskola kan vi vända utvecklingen och göra skolan som starkast där elevernas förutsättningar är som svagast.

Roger Haddad (L)

Skolpolitisk talesperson

Anna Lundberg (L)

Ordförande i Grundskolenämnden

