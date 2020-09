Debatt: Vi planerar för viss distansundervisning

Replik på inlägget "Är det pandemifritt på kommunala gymnasieskolor?", VLT den 28 augusti.

Jag förstår att det kan finnas en oro över den rådande situationen när vi gått tillbaka till att ha undervisning i skolorna.

Att bedriva fjärr- och distansundervisning är ett undantag som enligt statliga styrningar enbart gäller för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Hittills har våra elever varit exemplariska i att lyssna på rådet att ta cykeln till skolan. I förra veckan hade vi ett möte med kollektivtrafikmyndigheten för att planera för hösten. När vädret blir sämre kommer troligen trycket på kollektivtrafiken att öka.

Därför har det fattats ett beslut om att alla kommunala gymnasieskolor ska övergå till att ha en viss del av undervisningen på distans. Anledningen är för att undvika trängsel i kollektivtrafiken under hösten och därmed minska smittspridningen. Skolorna planerar att komma igång med fjärr- och distansundervisning under vecka 36 och vecka 37. Planeringen sträcker sig sedan under hela höstterminen.

Riktlinjen är att cirka 20–30 procent av undervisningen sker på distans för skolorna, men det kan komma att ändras under höstterminen. Själva upplägget av fjärr- och distansundervisningen kan skilja sig något åt mellan skolorna beroende på den enskilda skolans förutsättningar. Det kan också skilja sig mellan programmen på den enskilda skolan. Allt för att vi vill göra så bra planering som möjligt för elevens bästa.

Elever med särskilda behov prioriteras att få undervisning på skolan.

Det här beslutet medför även den positiva aspekten att eleverna på skolan får lättare att hålla avstånd till varandra, till exempel i matsalen och korridorerna. Det gynnar också lärarnas arbetsmiljö.

Elever med särskilda behov prioriteras att få undervisning på skolan. På Lidmanska gymnasiet och Carlforsska IM sker i nuläget all undervisning på plats i skolan och de är undantagna gällande fjärr- och distansundervisningen.

Övergripande information har gått ut till elever, vårdnadshavare och medarbetare. Rektorn på skolan ger information om hur planeringen ser ut på respektive skola.

Stefan Remne

verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildningen Västerås stad

Anmäl text- och faktafel