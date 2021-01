Debatt: Vi som försvarar demokratin behöver också organisera oss

Trumps tid som president mynnade ut i en stormning av kongressen den 6 januari. En kongress som höll på att utse Joe Biden som ny president. Trump har under de senaste månaderna vägrat att erkänna sig besegrad, stått fast vid att valet var riggat och att ett omfattande valfusk förekommit utan att kunna ta fram några bevis.

Några timmar innan stormningen av kongressbyggnaden uppmuntrar Trump sina anhängare att samlas utanför kongressen och protestera. När Proud Boys, en högerextrem beväpnad grupp, säger sig vilja hjälpa till under valrörelsen tar han inte avstånd, utan ber dem bara vänta, hålla sig beredda. Det verkar som det var dags nu, onsdagen den 6 januari.

Han har under sin presidenttid konsekvent beljugit och smutskastat sina politiska motståndare. I förra valet uppmanade han till och med att man skulle låsa in, det vill säga fängsla sin motkandidat Hillery Clinton. Han har angripit pressen och medierna för att sprida fake news. Men är det något han är bra på så är det just fake news. Washington Post har räknat att Trump under sin mandatperiod ljugit över 20 000 gånger.

Vilka har då konsekvenserna blivit?

Ja, USA har blivit ett ännu mer polariserat land. Ett land där närmare hälften av befolkningen misstror demokratin. En allvarlig underminering av demokratin har skett.

Vi är många som sett Trump som ett skämt, som en clown, som inte går att ta på allvar. Men demonstrationen utanför kongressen slutade nästan med en statskupp. Med fem döda och en mobb som tar sig in i kongressen.

I samband med attacken har det bland annat hittats grova vapen, bomber, sydstatsflaggor, en galge och bultband att binda folk med. Så om inte tidigare är det dags att ta Trump och hans anhängare på allvar. Vi får hoppas att USA utreder händelserna noga och ställer folk till svars och på djupet lär sig något av vad som hänt.

Republikanerna släppte fram Trump och i Sverige är högerpartierna KD och M inställda på att släppa fram och aktivt samverka med SD inför nästa val.

USA är inte ensamt om högerpopulismen. Den är väl företrädd i Europa och Sverige. Några exempel är Marie le Pen i Frankrike, Alternative fur Deutschland, Danskt Folkeparti, Lag och Rättvisa i Polen och Orbans parti Fidesz i Ungern och i Sverige Sverigedemokraterna.

Även i Sverige förgrovas språket och det förekommer krigsretorik som till exempel segra eller dö, även i Sverige finns en tendens till att inte bry sig om fakta i debatten, även hos oss ökar hoten framför allt på nätet. Ännu är det inte fullt ut som Trump man uttrycker sig. Man nöjer sig med att kräva nedläggning eller besparingar av public service. Eller kräva att cheferna i Radio och tv ska ställa upp i kulturutskottet och svara på frågor kring enskilda program som man är missnöjd med.

Republikanerna släppte fram Trump och i Sverige är högerpartierna KD och M inställda på att släppa fram och aktivt samverka med SD inför nästa val. På högerkanten mobiliserar man med den nya e-tidningen Bulletin och tankesmedjan Oikos.

Nu behöver vi som vill försvara demokratin också organisera oss i nätverk, tankesmedjor och bilda opinion. Här har liberalerna en central plats. VLT skulle kunna göra mer både i debatten och ta fler initiativ. Man har ju en tradition att falla tillbaka på från 1940-talet.

Vi måste ta utvecklingen på allvar och lära av händelserna i USA.

Gunnar Sandström

Sten Karlsson

Anmäl text- och faktafel