Debatt: Vi tror på Skultuna och allt positivt som händer

Svar på inlägget "Föräldrar har börjat flytta sina barn till andra skolor", VLT den 18 september.

Tack för en välskriven insändare, men den innehåller en del felaktigheter och därför vill vi i presidiet i Skultuna kommundelsnämnd förtydliga vissa saker.

Vi politiker i Skultuna kommundelsnämnd har under flera år haft fokus på skolan. En av dessa saker är en ny skolbyggnad.

Det är inte så enkelt att bara bygga upp en ny skolbyggnad. Förutom väl genomtänkta planer för att få en funktionell modern skolbyggnad som täcker framtida behov, ska det även fungera för lärare och elever medan den nya byggnaden byggs och färdigställs. Byggnation av en ny förskola eller skola tar fem till sju år från idé till färdig skola. Många miljoner ska investeras och då är det viktigt att allt blir rätt från början.

Skolresultaten är något som vi jobbar intensivt med att förbättra. Skultuna kommundelsnämnd omfattar Skultuna, Romfartuna och Haraker, ett område som täcker in ¼ av Västerås kommuns yta och ansvarar för fyra förskolor, tre skolor, familjecentrum och en liten gymnasieenhet. Vi samlar nu alla dessa under en rektor och med ansvariga biträdande rektorer för varje område.

Den nya organisationen får bättre möjlighet att följa en röd tråd i barnens utveckling och inlärning redan från tidigt stadium. Tidigt upptäcka barn med särskilda behov och sätta in rätt insatser och samnyttja pedagoger och administration på de olika enheterna. Vi är också inne i ett intensivt arbete tillsammans med Skolverket i projektet ”Samverkan för bästa skola” för att stärka undervisningens kvalitet och elevernas resultat.

”Betraktaren” skriver att denna organisation med egen förvaltning tycks missgynna barnen och att Skultunas resultat och behov exkluderas i andra satsningar som görs i Västerås. Vi håller inte med om den beskrivningen.

Att ha en kommundelsnämnd som Skultuna är en stor fördel. Beslutsvägarna inom förvaltningen är korta och människor känner varandra. Vi kan snabbt ställa om och prova nytt, vilket blivit mycket tydligt nu under coronapandemin. Besöksfönstren som byggdes vid Vallonen som möjliggör besökare trots corona, är ett exempel. Att förvaltningen snabbt ställde om och tog emot 80 sommarjobbande ungdomar när de inte kunde arbeta inom vård och omsorg är ett annat gott exempel liksom att fritidsgården och daglig verksamhet driver Skultunabadet tillsammans och också samverkar med biblioteket. Exempel som ger inspiration till nytänkande inom andra nämnder och förvaltningar inom Västerås stad.

Vad gäller skolresultatet har våra elever i Skultuna inte sämre resultat än vad övriga elever i Västerås har.

Vi har en förvaltning som vi är väldigt stolta över. De är experter på att jobba verksamhetsöverskridande, effektivt, nytänkande och med positiv framtidstro. Att vi är just en kommundelsnämnd gör också att det är lättare att lägga partipolitiska agendor åt sidan och få saker gjorda på ett snabbare sätt och möjlighet att prova nya sätt för att inkludera barn, unga och äldre i samhällsutvecklingen. Lokala politiker i Skultuna kommundelsnämnd finns även representerade i kommunfullmäktige, fastighetsnämnden och skolnämnderna i Västerås, och vi kan garantera dig att vi gör allt för att uppmärksamma både skolfrågor och andra angelägna frågor som rör Skultuna i olika sammanhang.

Vad gäller skolresultatet har våra elever i Skultuna inte sämre resultat än vad övriga elever i Västerås har. Under 2019 låg andel elever som hade behörighet att söka till gymnasiet på 78 procent. Det är en högre siffra än man visat upp i Västerås kommunala skolor. I år har siffran tyvärr sjunkit till strax under 70 procent, men är likvärdigt med snittet för kommunala skolor i Västerås. Vi är inte nöjda med detta utan har satt som mål att siffran ska upp till närmare 80 procent under kommande år.

Att få tag på behöriga lärare är för de flesta skolor ett stort problem. I Skultunas skolor är andelen behöriga lärare drygt 76 procent, dagsaktuella siffror.

På Tibbleskolan och Romfartuna skola har samtliga lärare behörighet. På Persboskolan saknar några lärare behörighet men flera av dem studerar nu för att få klart med behörigheten. Jämför man Västerås kommunala ligger Skultunas skolor till och med lite över snittet för behöriga lärare. Vi har duktiga pedagoger och även duktiga förstelärare på våra skolor och arbetar för att öka andelen behöriga lärare trots att det råder en stor lärarbrist i landet.

Vi tror på Skultuna, potentialen och allt positivt som nu händer. Kontakta oss gärna och boka in en träff så kan vi fortsätta dialogen.

Karin Westlund (C)

Ordförande

Mikael Sandberg (S)

Vice ordförande

Irene Hagström (M)

2:e vice ordförande

