Debatt: Viktigt att samarbetet med vårdnadshavarna är gott

Skolans utmaningar är många. Men något jag vet med säkerhet efter flera år i en trygghetsskapande roll inom grundskolan är att skolpersonal gör ett gediget och bra arbete. Även om det stundtals är oerhört jobbigt, påfrestande, speciellt nu under coronatider. Vi brinner för att hjälpa eleverna att utvecklas till bra samhällsmedborgare och så de lär sig det de behöver för framtida utmaningar.

Ibland stöter man tyvärr på kritik från vårdnadshavare eller i media, i sociala medier som ifrågasätter, kritiserar skolan på tveksamma grunder. Vi innehar expertisen och man göra klokt i att respektera och försöka förstå hur komplext vårt arbete är.

Vi kan som exempel inte informera om allt, vissa saker utreds, andra myndigheter kanske är inblandade och gäller det andra barn än erat så är det inte er sak.

Anpassningar, åtgärder har ofta en i förväg bestämd arbetsgång för att bli så bra som möjligt. Pratar vi med erat barn eller er vårdnadshavare så försöker vi alltid förstå och hjälpa, tror man nåt annat så är man riktigt fel ute.

Vi i skolan ser ett gott samarbete med vårdnadshavare som oerhört viktigt och tillsammans kan vi göra så mycket mer. Men då måste man också lita på varandra och expertis som finns.

Jag kommer att fortsätta mitt jobb som Trygghetssamordnare på Tillbergaskolan för jag ser alla underbara ungdomar som behöver hjälp, stöd och studiero, trygghet. Jag ser att jag tillsammans med underbara kollegor och vårdnadshavare ändå gör skillnad, ibland är det tuffa samtal och jobbiga situationer men belöningen är att barn, ungdomar får hjälp, att vi får en bättre skola där elever kan utvecklas och lära. I förlängningen får vi också ett bättre samhälle, en bättre stad.

Ibland så är dock vårt arbete tyngre än vad det ska vara Jag fick min nya bil repad över hela sidan häromdagen under en skoldag. Kanske var det en elev som inte såg sin del i saker som hänt och tyckte jag var jobbig när jag ställde relevanta frågor. Oavsett orsak så var det en mycket tråkig händelse, men jag kommer fortsätta att ta de jobbiga samtalen, jag kommer fortsätta att göra polisanmälningar om så behövs, jag kommer att fortsätta ringa vårdnadshavare för att få hjälp med deras barn. Det är just det, vi finns här för just era barn, vi finns i en kommunal skola nära er och jag hoppas ni förstår att viktigast för oss är precis som för er era barns välmående, utveckling, inlärning för framtiden.

Tacken vi vill ha är att era barn lyckas även om vi får en repad bil på vägen dit.

Benny Sellberg

