Debatt: Villaboendet i Västerås görs till klassfråga av S

De undersökningar som gjorts bland allmänheten talar sitt tydliga språk. Ungefär 7 av 10 svenskar vill helst av allt bo i ett eget hus. Då borde också kommunen planera för att 7 av 10 bostäder ska vara just egnahem, men i Västerås är snarare tvärtom. Det byggs massor av lägenheter som egentligen inte är västeråsarnas förstahandsval. Under pandemin har dock efterfrågan på ett större och friare boende accelererat. Vad händer då med priserna på befintliga tomter och villor? Jo, de stiger kraftigt. Under 2020 ökade villapriserna i Västerås med i genomsnitt 12 procent och snittpriset för en villa i Västerås närmar sig nu fyra miljoner kronor.

Detta innebär att villaboendet blir en klassfråga som bara vissa har råd med. Socialdemokraterna har styrt Västerås kommun de senaste tio åren och lagt grunden för denna politik. Tyvärr syns ingen förändring i sikte. När det nya området Sätra beslutades om i kommunfullmäktige var majoriteten av bostäderna som planeras lägenheter. Inte ens hälften var villatomter, trots att hela 2 248 personer står i kommunens tomt- och småhuskö. Majoriteten av dessa får vänta förgäves.

En gång i tiden var det en viktig fråga för Socialdemokraterna att även arbetare skulle ha möjlighet att köpa ett eget hus och äga en bit mark. Det ansågs vara en frihetsfråga och egnahemsrörelsen förknippas ofta med den tidigare socialdemokratiske statsministern Per-Albin Hansson. Dagens socialdemokrater med Staffan Jansson (S) i spetsen tycks dock totalt ha glömt bort Per-Albins arv. I stället byggs hyresrätter som får skyhöga hyresnivåer, det är nämligen väldigt höga byggkostnader i Sverige och hyrorna blir därefter. Det gör att nybyggda hyresrätter ofta får en hög omsättning av hyresgäster vilket inte skapar trygghet i stadsdelarna.

Om drygt ett år är det kommunval. Då får västeråsarna avgöra om villaboendet ska fortsätta vara en klassfråga i enlighet med Socialdemokraternas politik, eller om det behövs en förändring. Moderaterna och Kristdemokraterna är beredda att skapa betydligt fler villatomter än i dag så att fler västeråsare ska få chansen att bo som de önskar. Vanligt folk ska inte behöva flytta från kommunen för att kunna köpa sig ett hus.

Eleonore Lundkvist (M)

Elisabeth Unell (M)

Anders Ohlsson (M)

Patrik Lockne (M)

Eric Söderberg (KD)