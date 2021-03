Debatt: Visselblåsare sägs upp i Västerås stad

Flera artiklar i VLT de senaste veckorna har handlat om en tystnadskultur som råder i Västerås stad. Nye ordföranden i kommunstyrelsen Staffan Jansson proklamerar att det är öppenhet och transparens som ska råda i kommunen. (Se VLT den 16 mars: ”Staffan Jansson: Alltid bästa möjliga möte”)

Trots detta har flera rutinerade och erkänt duktiga undersköterskor blivit uppsagda i år av Västerås stad, där underliggande orsak är att de har agerat som visselblåsare för att förbättra verksamheten inom äldreomsorgen.

Vid möte där undertecknad var med som stöd, sa HR-chefen att hon var där som arbetsrättsligt stöd för chefen för äldreboendet, trots att det var han som var misstänkt för kränkande särbehandling. I stället för att låta medarbetaren berätta, utgick HR ifrån att enbart ”utreda missförstånd”.

I ett annat fall sades en anställd upp för att hon, för att kunna bevisa för sin chef, hade spelat in en halvtimme när en medarbetare med hörlurar i öronen pratade sitt hemspråk i mobilen samtidigt som hon skötte om en sängliggande person. Hon hade utan resultat försökt påtala det flera gånger, för hon tyckte det kunde vara skrämmande för den boende och man måste fokusera på arbetet. När det togs upp vid möte med HR blev det påtalat att hon inte fick spela in. Men det är fel. Man har laglig rätt att spela in när man själv är med. Några dagar senare blev hon uppsagd av närmaste chefen på grund av inspelningen.

Trots att det har varit akuta behov av vikarier inom äldreomsorgen efter ovanstående händelser, har ansvariga inte kontaktat ovanstående rutinerade personer, som nu i stället måste vända sig till socialen för att få ekonomiskt bistånd.

För tio år sedan stämde en modig kvinna Västerås stad. Hon hade försökt påtala att en obehörig kriminell person hade fått mantalsskriva sig och förvara stöldgods, verktyg och droger på arbetsplatsen. Den obehörige försåg sig dessutom med medarbetares mat i kylskåpet och gjorde medarbetarna otrygga. I stället för att åtgärda problemen, utsattes anmälaren för mobbning och beslut om uppsägning togs.

Flera dagars rättegång i tingsrätten beskrevs i elva insändare i VLT och Västerås Tidning. Bland annat påtalade en insändare hur Västerås stads advokat och domaren använde härskartekniker. Hela ursprunget till rättegången togs bort och anmälaren förlorade. Västerås stads chefer hade försvarat varandra in absurdum. Däremot skrev chefen för domstolen i VLT: ”Lagman vid tingsrätten: Vi tar till oss kritiken”.

Västerås stad har den 1 januari fått nya riktlinjer vid trakasserier och kränkande särbehandling. Men det verkar vara få bland personal och chefer som känner till den. Ett stort problem är också att chefer fortfarande verkar stötta varandra in absurdum. Det får negativa konsekvenser för kvaliteten inom äldreomsorgen.

Missförhållanden måste kunna tas upp och utredas på rätt sätt.

Kvaliteten inom äldreomsorgen blir inte heller bättre av att det planeras för stängning av äldreboenden, trots att många som söker äldreboende får avslag. Det nya är att alla över 90 år och personer som har minst 60 timmars hemtjänst ska få rätt till äldreboende. De är inte rimliga kriterier. Biståndshandläggarna borde få vara mer självständiga och gå efter behoven och hur många platser som är lediga, inte efter specifika direktiv från alltför ofta enögda och kortsynta politiker.

Missförhållanden måste kunna tas upp och utredas på rätt sätt. Chefer och politiker i Västerås stad måste kunna säga som chefen för tingsrätten gjorde för tio år sedan: Vi tar till oss av kritiken.

Maria Werme

SLUSSA Vänner