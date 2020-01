Debatt: Yttre ringlinje med alternativet magnettåg

Kina har sedan ett antal år byggt lokala magnettåg i Changsha och Peking med ett ytterst remarkabelt driftsresultat. Hittills inte en enda incident. Nu går man vidare med att ta fram ett förarlöst magnettåg för 200 km/h som blir klart i början på innevarande år.

Aktuellt för implementering i Kina är 150 städer och 107 turistdestinationer. Då Kina har 30 miljonstäder så omfattas både små- och medelstora städer. Torde därför mycket väl kunna överföras även till Sverige och Västerås.

En 9 kilometers turistbana med sex stationer har man redan tagit första spadtaget på. Trots etableringskostnader hamnar man på en milkostnad på 1,4 miljarder per mil och det är inklusive allt. Byggs med hög automatiseringsgrad och prefabricerade sektioner och därmed liten arbetsstyrka.

En tänkt yttre ringbana i Västerås torde få en diameter på cirka 10 kilometer. För att få en årlig kostnadsuppfattning vad detta ger för räntekostnader har en uträkning gjorts nedan baserat på 1,5 procents ränta.

Eftersom magnettåget har betydligt högre hastighet och färre hållplatser så blir den årliga körsträckan faktor fem gentemot tänkt alternativ buss, spårvagn, BRT etcetera.

Kapacitetsmässigt motsvarar därför magnettåget med sitt stora antal sittplatser och en livslängd på 20 år ett medeltal antal bussar om 25 stycken som dessutom måste bytas efter cirka 10 år (SL:s i tätort byts efter 100 000 mil).

Räntekostnad för byggandet av magnetbanan 1,5 procent uppgår till 66 miljoner per år som kan ställas i relation till 25 bussar och tre förare per buss eller totalt 75 miljoner i årlig kostnad.

Eftersom drifts- och underhållskostnaderna för magnettåget är minimala i och med den helt beröringsfria driften så är magnettåget den billigaste och driftssäkraste lösningen.

En Park & Ride-station vid samtliga entréer till Västerås för omstigning till magnettåget. Utöver E18 väst och öst, Salavägen och Surahammarsleden även infarten från Dingtuna. Detta medför sex stycken tillkommande P-hus á 100 miljoner som ökar på jämförandetalet med ytterligare 9 miljoner till totalt 75 miljoner årlig kostnad.

En tänkt yttre ringlinje skulle alltså kunna omfatta:

Exempelvis Sätra (buss 4) – Rocklunda (buss 6) – Salavägen – Finnslätten (buss 6 och 4) – Anundshögsinfarten (buss 1) – Västerås/Hälla Park & Ride (buss 5 och*) – Västerås Central – Lögarängen (buss 7) – Dingtunavägen (Hallsta- och Köpingsbuss?) – E18/Västerleden (buss 3) – Suraleden (buss 3?).

Enligt Kinesisk expertis är magnettåget billigare att bygga än både lätträls och olika bussalternativ.

Det förarlösa magnettåget har mycket låga rörliga kostnader vilket gör det okänsligt för förändringar i turtäthet. Låga material- och lönekostnader ökar systemets framtida konkurrenskraft gentemot andra system. Totalt två magnettåg, ett i vardera riktningen cirkulerar kontinuerligt.

*) Anslutning till fjärrtåg.

Västerås/Hälla Park & Ride-station gränslande E18 för fjärr- såväl som lokaltåg. Restider Västerås/Hälla Park & Ride – Stockholm direkt hamnar på 16 minuter gentemot egen bil på 85 minuter. Tre sexvagnars tågsätt kan ge tre, fyra avgångar per timma.

E18, som enligt Trafikverket trafikeras av 20 000 till 60 000 bilar per dygn med en fyllnadsgrad på 1,7. Detta uppskattas generera 14 000 tur och returresor per dygn. Enkelresa 137 kronor. Varje resenär sparar runt två timmars pendlingstid per dag. Samhällsekonomiskt täcker den sparade dagliga pendlingstiden en stor del av biljettkostnaden.

Carl-Åke Utterström

Anmäl text- och faktafel