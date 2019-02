Anna Maria Romlid: Walk over om barnfattigdom

Vad är målet med kommunal verksamhet? För Vänsterpartiet är svaret självklart. Vi vill bekämpa klassklyftor och ge förutsättningar för att alla människor ska kunna leva ett värdigt liv i trygghet. I det vardagliga arbetet har vi som tumregel att alltid prioritera de grupper som har störst behov.

Vi reagerar därför när den politiska majoriteten (S, L, C, MP) väljer att spara in på en av de grupper som har det allra tuffast: barn i ekonomiskt utsatta familjer. Bakgrunden är att individ- och familjenämnden har dragits med underskott under lång tid och nu lägger fram ett besparingsprogram som bland annat innebär att nämnden inte längre ska ge extra stöd till barnfamiljer med försörjningsstöd, till exempel julpeng, fritidsaktiviteter och sommarkoloni.

I Västerås lever 11 procent av alla barn i ekonomiskt utsatta hushåll, enligt Rädda barnens senaste rapport om barnfattigdom i Sverige. I relation till andra kommuner är det en hög siffra men den har varit ännu högre och Västerås stad har gjort mycket för att underlätta för barn i ekonomisk utsatthet. Exempelvis har Vänsterpartiet lagt en motion om att halvera barnfattigdomen till 2022, ett mål som har skrivits in i kommunens program för social hållbarhet.

Socialdemokraterna i Västerås har också varit pådrivande i arbetet för att minska barnfattigdomen. Men nu, i en tid av ekonomisk osäkerhet, så sviker de barnen och nöjer sig med formuleringar om att civilsamhället och näringslivet kanske kan lösa frågan om extra stöd. Det är inte seriöst. Särskilt med tanke på att civilsamhället redan tar ett stort ansvar för att bekämpa barnfattigdomen och signalerar att de inte har resurser för att göra mer.

Vi tänker tvärtom. Det är när tiderna är tuffa som det verkligen gäller att prioritera rätt saker.

Anna Maria Romlid (V)

oppositionsråd

