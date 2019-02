Anton Holmlund, LUF: Sluta främja bilismen

Det nya styret vid namnet “Utveckling Västerås”, bestående av S, C, L och MP, har tagit fram ett program med 140 punkter de tillsammans ska genomföra. Bland annat har de lovat att inte höja taxorna för parkeringsplatser i gul och röd zon under mandatperioden, samt att snittet för parkeringsnormen ska höjas under mandatperioden. Tyvärr har Liberalerna drivit på detta kanske mest av alla.

Mellan Kopparlunden, Centralen, Ringvägen och järnvägen finns idag ett stort fält av grus och asfalt. Detta är dyrbar mark som mestadels står helt outnyttjad och oanvänd. Denna öken av parkeringsplatser används bara på arbetstider, cirka 40 timmar i veckan.

Det betyder att marken står nästintill oanvänd två tredjedelar av tiden. En tom parkeringsplats genererar inget som helst välstånd eller samhällsnytta. Hade den här attraktiva marken istället fått utnyttjas fritt av marknadskrafter hade den uppnått sin fulla potential.

Utöver att bidra betydligt mycket mer till samhällsekonomin än vad den asfaltsöken som finns där nu gör, hade det även bidragit till att Västerås hade blivit en vackrare stad. Stora parkeringar är allt som oftast ett gigantiskt slöseri på potential.

Att åka bil till jobbet är inte en rättighet, det är ett privilegium. Att åka bil istället för att cykla, åka buss eller gå är självklart något som man ska kunna göra, men inte helt villkorslöst.

Vill man åka bil varje dag så bör man också vara beredd att betala de faktiska kostnaderna. Att inte höja parkeringstaxor, som redan i dagsläget är lägre än en marknadsmässig taxa, främjar bilismen trots att den är en av de absolut största miljöbovarna och fortsättningsvis kommer vara det ett bra tag. Kommunen ska inte stödja miljöskadliga transportmedel.

Parkeringsnormer inskränker på äganderätten, en av om inte den mest grundläggande liberala rättigheten. Kommunen ska inte ha rätt att bestämma vad hyresvärdar ska erbjuda sina hyresgäster. Hur många parkeringsplatser som finns ska styras av efterfrågan.

Att marknaden är bättre på att bemöta efterfrågan än det offentliga är något som borde vara en självklarhet för varje liberal. Det är orimligt att en hyresvärd som riktar in sig mot hyresgäster som inte har bil ska vara tvungen att tillhandahålla parkeringsplatser. Hyresmarknaden blir således mindre attraktiv för näringsidkare.

Det är rent ut sagt oansvarigt att främja miljöfarlig bilism genom subventionering av parkeringsplatser. Samtidigt som man aktivt motarbetar bland annat byggande av billiga hyresrätter och studentbostäder genom att bestämma hur många parkeringsplatser som ska finnas.

Marknaden är bättre på att möta och bedöma efterfrågan än kommunpolitiker. Inte nog med att denna politik inskränker äganderätten, så är den destruktiv för samhällsekonomin, hyresmarknaden och miljön.

Anton Holmlund

vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet Västmanland