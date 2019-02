Brandberg: Marknadskrafter löser inte p-problemen

Anton Holmlund skriver i VLT för LUF:s räkning den 16/2. Han är irriterad över att Liberalerna i Västerås – med mig i spetsen – drivit, och fått igenom, att p-avgifterna på gatorna i city inte ska höjas under mandatperioden. Holmlund skriver att han tycker det är viktigt med äganderätt. Han skriver att han tycker att äganderätt är den viktigaste liberala rättigheten. Därefter sätter han, förvånande nog, igång med att ha synpunkter på p-avgifterna och utnyttjandegraden på helt privata parkeringar mellan södra ringvägen och järnvägen, öster om stationen.

Min kommentar till detta är att om Holmlund verkligen bryr sig om äganderätt så borde han sluta utdela pekpinnar kring hur privata företag ska använda sin mark. För mig är det självklart att nyttjandet av privat mark inte är en fråga för oss politiker. Att, som Holmlund, utdela råd till privata aktörer om hur de ska optimera "välstånd" och "samhällsnytta" är knappast särskilt liberalt eller marknadsekonomiskt, utan snarare ganska vänstervridet.

Holmlunds andra poäng i artikeln är att det offentliga inte ska ställa krav på att det ska finnas bilparkeringar när det byggs nya hus. Han går till och med så långt att han säger att kommunerna "inte ska ha rätt att bestämma vad hyresvärdar ska erbjuda sina hyresgäster". Tar man Holmlund på orden så är han alltså för ett totalt avskaffande av det kommunala planmonopolet. Ska vi anta att Holmlund därmed, i sin marknadstro, inte vill se några offentliga restriktioner på byggandet alls? Vad är i så fall nästa steg efter parkeringar? Ska man kunna bygga lägenheter utan kök också? Lägenheter utan badrum?

För mig ter sig Holmlunds idéer tyvärr orealistiska. Jag tycker det är rimligt att det offentliga ställer vissa krav på lägsta standard vid bostadsbyggnationer. I detta ingår för mig både kök, badrum och viss plats för fordon. I Västerås har bilägandet per capita ökat under en lång följd av år samtidigt som antalet parkeringsplatser per capita stadigt minskar. Detta borgar för en kaotisk situation, om inget görs. Anton Holmlund tror att marknadskrafterna skulle lösa detta, men jag tror att det enda som skulle hända är att köerna skulle bli längre när p-letandet ökar. Holmlund, som bekymrar sig mycket för "samhällsnytta", borde sky en sådan utveckling. Jag är stolt att vi med nuvarande politiska koalitionspartners genomdrivit att p-normen för första gången på länge ska öka i Västerås. Västerås behöver fler parkeringar, inte färre.

Jag är också stolt över den friska interna debatten inom den socialliberala rörelsen i Västerås. Jag och L behöver fler sådana ungdomar som Anton Holmlund. Genom debatt och friskt ifrågasättande vässas argumenten och tankarna.

Jesper Brandberg (L)

kommunalråd och gruppledare