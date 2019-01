C-Å Utterström: Snabbare och billigare med magnettåg

Eftersom man talar både om tågtrafik till Arlanda och 2.55 Oslo – Stockholm bör man studera de alternativ som finns.

Genom att knyta ihop Arlanda – Västerås och Skavsta med magnettåg kan vi skapa en storinternationell flygplats med synkroniserade avgångar såväl från Västerås som Skavsta. Checka in på Arlanda gå till gate xx varifrån tre-vagnars magnettåg avgår direkt till plattan i Västerås. Efter tömning stängs dörrarna på vänster sida och dörrarna på högra sidan och medger landande passagerare att borda tåget för återfärd till Arlanda – Stockholm C.

Beträffande Oslo – Stockholm projekt 2.55 föreslås en alternativ planering. En magnettågslösning skulle bli betydligt billigare och framförallt med väsentligt lägre underhållskostnad. Genom de lägre underhålls- och kapitalkostnader och inte minst kapitalbindningskostnader som funktion kortare byggtid med tidiga biljettintäkter.

Höghastighetsbanorna för 75 mil kostar 350 miljarder kronor för en 320 km/tim lösning medan magnettåget kostar 180 miljarder.

En 250 km/tim-lösning Oslo – Stockholm kostar mer att hålla igång än vad byggandet av magnetbanan och underhållet över en 20 års period kostar. Orsaken är att magnettåget går helt friktionsfritt utan vare sig mekaniskt slitage eller behov av utbyte av mekaniska slitdelar.

Mindre komplext i och med att det saknar hjul, räls, kontaktledning med spännanordning och extern signalutrustning. Behövs inte på det förarlösa magnettåget. I och med den betydligt högre snitthastigheten inberäknat väsentligt kortare accelerations- och retardationssträckor. Varje stopp ökar restiden med fyra minuter medan HSR (High Speed Rail) kräver åtta till nio minuter.

Genom den väsentligt högre medelhastigheten krävs betydligt mindre tågflotta. Totalt sett kan magnettågets biljettintäkter täcka kapital- och driftskostnader och kan därmed bli självfinansierande.

Magnettåget i Shanghai har uppnått längre körsträcka än X2000 trots att det varit i drift sedan 1990. Under åren i Shanghai har magnettåget uppvisat en tillgänglighet på 99.98 procent (initialt 99.7) och en total daglig försening på sekundnivå.

Det har klarat både kraftig storm tyfonen Matsa á 55 m/s (dubbla Gudrun och Per) och Shanghais värsta långvariga snöoväder på 50 år. All annan infrastruktur stod still. Magnettåget är därmed betydligt robustare än dagens störkänsliga Svenska järnväg.

Nöjdhetsgraden för magnettåget i Shanghai är 91 procent medan SJ ligger på runt 60 procent.

Framdrivningsprincipen är exakt samma som för varje växelströmståg som helst, så vad är så skrämmande? Det som skiljer är magneterna att lyfta tåget som är mindre än en promille av den totala tågmatningen.

Kina och Filippinerna etablerar nu flera magnettågsfabriker och räknar med implementera medelhastighetsmagnettåg i fem till tolv städer fram till 2020. Totalt talar man om cirka 150 städer och 107 turistdestinationer.

Deras 600 km/tim magnettåg tas fram till maj/juni 2020 och ska byggas mellan Shanghai och Peking (drygt 1 300 km) vilken linje ska få restider på två timmar. Dessförinnan måste servicesträckan Jinan – Qingdao (345 km) vara byggd då testbanan för tåget ingår i linjen. Jinan ligger på linjen Shanghai – Peking och i Qingdao bygger man en industripark för tågtillverkning.

Magnettåget bör utredas i sammanhanget. Effektivare, mindre störkänsligt med låga driftskostnader.

