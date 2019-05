Debatt: Ännu fler trafikljus löser inte problemen vid Röda torget

För något år sedan kunde man läsa i VLT att Röda torget skulle bli en rondell. Äntligen tänkte man, som jag som under studieåren körde taxi under nätter och helger och suttit vid det erbarmliga Röda torget vid rödljus och väntat många långa sekvenser, ofta ensam bil nattetid.

Nu får man plötsligt läsa att förslaget om ”rondell fick tummen ned" av tekniska nämnden, utan någon vidare förklaring! Man skulle under några år ytterligare utreda och fundera. Man förutspår ytterligare trafikljus, vid Pressverksgatan, för att i samverkan kunna eventuellt lösa Röda torgets problem! Lösa trafikljusproblemet med ytter ytterligare trafikljus!

Vid samtal med tekniska nämndens ordförande Anna Thunell framkommer att nämnden ännu inte satt ned foten. Hon framhåller att en flödesmätning är planerad för att få underlag för eventuell samverkan mellan Röda Torget och korsningen Östra Ringvägen/Stora gatan samt ett nytt trafikljus vid Pressverksgatan. På en fråga om vad som fällde förslaget senast svaras att fotgängare och cyklister var problemet! En separat överfart i luften finns ju redan i nord-sydlig riktning. Hon nämner att en separat överfart i luften i den andra riktningen skulle bli en väl stor affär. Motargumentet här är att perspektivet är ju ytterligare 50 år. Är inte vi västeråsare värda den insatsen?

Under mer än 50 år har västeråsarna svurit över denna korsnings trafikljus. Under mer än 50 år har bussförarna svurit över de långa sekvenserna, och problemet att kunna hålla tiderna! Under mer än 50 år har stadens ledning grubblat över Röda torget och dess trafikljus!

Hade man lyft ögonen hade man kunnat se att man i Stockholm redan under 40-talet hade löst ett liknande trafikproblem. När man byggde Brommarondellen, 100 meter i diameter och med sex anslutna gator, löste man ett stort trafikproblem vilket blev omskrivet, många år framöver. Fortfarande är begreppet Brommaplan väl känt!

Om man ser på avståndet på Röda Torget mellan byggnaden vid Car Wash diagonalt över korsningen till byggnaden på den sidan, är det cirka 125 m, således mer än Brommarondellens 100 m. Motsvarande avstånd från banvallen diagonalt över korsningen mot COOP är lika stort.

Vid samtal med Car Wash och företaget diagonalt mot Car Wash är man villiga att flytta och ser på sikt att utvecklingen av området pekar åt det hållet.

I ett framtida perspektiv på ytterligare 50 år får inte Röda torget vara kvar utan borde bli Gröna torget med trädplantering och blomrabatter i rondellen.

Finns någon rimlig förklaring över denna otroliga långbänk? Har ingen varit i England och sett hur man där löst trafikproblem. Rondellens förlovade land! Har ingen varit i Paris och sett den jättelika rondellen runt triumfbågen på Champs Élysées. Jag har kört där många gånger och är förvånad över hur bra trafiken normalt flyter. Ibland blev det dock trafikstockning. Jag bodde en period ett kvarter från Triumfbågen på Avenue Foch och kunde ibland en söndagsmorgon upptäcka övergivna bilar ute på denna jätteplan runt Triumfbågen. Då hade det varit trafikstockning kvällen innan och beslutsamma fransmän tröttnat på att vänta, utan helt sonika låst bilen och tagit sig vidare på annat sätt!

Jag har lång erfarenhet av trafikfrågor. Började som bilinspektör 1969 under Lars Skölds tid och hade tidigare ett antal år i bilskolevärlden bakom mig. Omkring år 1960 kom en regel om två timmars landsvägskörning för varje elev varför vi fyllde två bilar med elever och tränade landsvägskörning med omkörningar på vägen till och från Stockholm och tränade i Stockholm filbyten och hur lätt det var att byta fil i den staden, och just rondellkörning i Brommarondellen. Hur smidigt det var att sakta ta sig runt utan att behöva stanna.

I Västerås i rondellen norr om Bäckbymotet finns ett bra exempel på nära håll. Kommer du från Erikslund och skall mot centrum kan du ta en separatfil om det är mycket trafik, och därmed gena förbi rondellen och minska mötet med annan trafik till endast ett filbyte när du ansluter på Suraleden söderut.

Den nya rondellen på Kopparbergsvägen vid gamla Brandstationen, är ett bra exempel på hur trafiken kan rulla lite sakta, hela tiden utan att någon egentligen behöver stanna.

Ett exempel på en liten rondell är den i korsningen Björnövägen/Kaserngatan. Den fungerar utmärkt och får allt större betydelse när området ner mot Mälaren bebyggs med nya bostäder.

Nästa rondell söderut på Björnövägen i korsningen med Österleden är ytterligare ett bra exempel på hur en rondell underlättar för trafiken att flyta. Här med bra sikt så att man tidigt kan anpassa farten och inte behöva stanna.

På Bergslagsvägen är rondellen vid korsningen med Norrleden en mycket väl fungerande lösning. Här korsas två trafikleder med vissa tider mycket tät trafik. Sällan behöver någon stanna därför att storleken på rondellen sväljer mycken trafik.

Vi kan fortsätta rada upp exempel på väl fungerade rondeller

I dessa tider när koldioxidutsläppen med alla medel skall minskas, är stillastående trafik något som släpper ut extra koldioxid och måste undvikas. Trafikljus i all ära men de fordrar dessutom ett ständigt underhåll.

Trafikljusen i korsningen Narvavägen/Köpingsvägen fungerar inte bra. Jag har bott mer än 40 år i området och kan inte minnas att dessa trafikljus någon längre tid fungerat bra! För närvarande finns en sekvens när bilar från Narvavägen skall svänga höger mot ICA Sjöhagen. Då finns en separat sekvens där trafikljusen förväntar sig att cyklister skall passera. Det är bara det att det sällan kommer cyklister den vägen. När det är högtrafiktid kan vi vara 25-30 bilar som väntar på eventuella cyklister/fotgängare, men den där extra minuten rött ljus för alla andra riktningar är tålamodsprövande. En sensor nedgrävd under anslutningen för cyklister fanns, men det är många år sedan den fungerade.

I det sammanhanget kan man också fundera över den märkliga trafikljussekvensen i korsningen Kristinagatan/Västra Ringvägen. I en separat sekvens får södergående trafik på Ringvägen köra medan norrgående har rött ljus! Förklara det den som kan!

Låt nu en trafikingenjör rita ett förslag på en rondell och lägg ut detta för offentligheten. Luften kommer att fyllas av glädjerop och välsignelser i stället för andra uttryck!

Åke Westin

