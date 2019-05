Debatt: Dyrt underhåll, nej inte alls

Replik på inlägget "Fria tågfantasier i miljardklassen"

Jag vet inte vad Clas Lundberg far efter. Jag har talat om är landsövergripande europeiska magnettågslinjer. Kan avlasta det europeiska flyget som gått i kapacitetstaket. Vad EAP och LaRouche gjort vet jag inte men Kina håller på att bygga sin Sidenväg OBOR One Belt One Road mellan bland annat Xian i Kina via Turkiet och till Moskva. Kina satsar nu på ett 200 km/h:s förarlöst magnettåg (början 2020). Lokala banor (100/160 km/h) byggs i fem till tolv städer (2020). Aktuellt för 150 städer och 107 turistdestinationer varav 30 städer är miljonstäder, det vill säga både medelstora och små städer.

Deras 600 km/h:s magnettåg (maj/juni 2020) ska byggas mellan Shanghai och Beijing drygt 130 mil och ge restider på två timmar.

För att möta konkurrensen bör Bombardier ta fram ett eget tåg. Vi behöver inte upprepa Facitkrisen genom att missa tekniska paradigmskiften.

Underhållet i Shanghai omfattar tio man för tågflottan och tjugo man för den tre mil långa dubbelbanan. Då inget mekaniskt slitage föreligger i och med helt beröringsfri drift utgör underhållet en ren lönebit eller 30 miljoner per år.

Höghastighetståg i 250 km/h torde för de 75 mil långa höghastighetsbanorna uppgå till säg 290 miljarder baserat på 54 miljarder för 15 mil Ostlänk. Underhållskostnaden över en 20 års period är i paritet med byggkostnaden.

Motsvarande dubbelbana magnettåg ända in till stationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö hamnar på 180 miljarder.

Orsak. 165 ton 25 meters sektioner är billigare att bygga än 900 tons 30 meters HSR-sektioner.

Dornier Consulting i Berlins graf för HSR250 icke blandad trafik kontra magnettåg i 500 eller 600 km/h anger magnettågets kostnad till 30 procent eller 87 miljarder.

Tågen i 320 km/h i blandad trafik ger faktor tio kontra magnettåget.

Carl-Åke Utterström