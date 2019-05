Debatt: Har Centern slutat med populismen nu?

I sin debattartikel den 23 april framhåller EU-kandidat Emma Wiesner (C) att kärnkraften behövs för att fasa ut Europas kolberoende. Det är bra att C på toppositioner fått in en kunnig person som förstår sig på tekniska och ekonomiska förutsättningar.

Synd bara att hon på grund av sin ungdom inte kunde vara med när C, med hjälp av sin populistiska skräckpropaganda i början på 1970-talet, lyckades svinga sig upp till 25 procent av väljarkåren. All kärnkraft skulle stängas av. Som statsminister fick Fälldin till slut dagtinga med sitt samvete och låta kärnkraften vara kvar. Om C fått sin vilja igenom skulle idag 40 procent av elen vara fossilbaserad, och några hundra miljarder i gjorda investeringar kastade i sjön.

Trots sina baskunskaper kan dock inte Emma låta bli att påskina att vind- och solenergi slagit sig fram på marknadsekonomiska villkor, och kommer att konkurrera ut kärnkraften. Sanningen är ju att man via elcertifikat och subventioner för sol/vind, samtidigt med straffbeskattning av kärnkraft, totalt snedvridit marknaden.

Det här vet naturligtvis Emma, så jag ser med tillförsikt fram emot att C framöver kommer att driva en energipolitik baserad på fakta, och inte som tidigare på populism.

Ove Wilder