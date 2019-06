Debatt: Helt rätt i påståendet att Västerås inte ska dumsnåla på äldreomsorgen

Signatur ”Uppgiven” i VLT den 1 juni, tidigare chef inom äldreomsorg, har naturligtvis helt rätt i påståendet att Västerås inte ska dumsnåla på äldreomsorgen. Och det görs inte heller, att vara varsam med skattebetalarnas pengar är en sak. Men dumsnåla, det ska vi inte vara lovar vi från den styrande majoriteten, S, L, C och MP.

Skribentens påstående grundar sig bland annat på den stora skillnad som möjligen finns i ersättningen för att driva äldreboenden i Västerås jämfört med i Stockholm. En viktig förklaring till den upplevda skillnaden i ersättning förklaras av de extremt mycket högre kostnaderna för lokaler i Stockholm jämfört med Västerås.

Ersättningen till utförarna inklusive kostnaden för gemensamhetslokaler är för de senaste invigda äldreboendena för det lilla boendet 2127 kronor per dag för de mellanstora 1652 kronor per dag respektive 1737 kronor per dag och för det stora äldreboendet är ersättningen 1652 kronor per dag. För vissa andra boenden upplever vi i majoriteten att ersättningen är för låg och planerar därför att från nästa år gå ifrån s.k prisupphandlingar och istället satsa på kvalitetsupphandlingar.

Eftersom äldrenämnden i förväg fastställer ersättningen ges möjlighet att för att säkerställa höjd kvalitet höja ersättningen. Skribenten är också kritisk till lönenivå för undersköterskor som arbetar på våra äldreboenden, men att lönen skulle vara så låg som 22000 kronor per månad är inte korrekt.

Medianlönen för en undersköterska i 2019 års lönenivå är cirka 26000 kronor per månad vilket är betydligt högre än 22000 kronor per månad. Majoriteten är eniga om att genomföra omfattande förbättringar inom äldreomsorgen de närmaste åren. Ett arbete som egentligen bara startat, men som ska prägla varje år av mandatperioden till och med 2022.

Bengt-Åke Nilsson (L)

Ordf. i äldrenämnden

Jonas Cronert (S)

Vice ordf. i äldrenämnden

Indi Persson (C)

Ledamot i äldrenämnden

Caroline Närhi (MP)

Ers. I äldrenämnden

