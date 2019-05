Debatt: Hot och våld mot socialsekreterare måste motverkas

Vestmanlands Läns Tidning lyfte nyligen socialsekreterarnas utsatthet i en ledare.

Tyvärr är hot och våld är en ständigt aktuell fråga för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar inte minst inom socialtjänsten. Var tredje medlem som arbetar inom socialtjänsten har varit utsatt för hot och våld i samband med arbetet, enligt en bred medlemsundersökning som Akademikerförbundet SSR gjorde 2017.

Utsatthet för hot och våld ändrar dock inte socialtjänstens ansvarsområden. Det finns ingen annan instans i samhället som kan utreda och bedöma om ett barn riskerar att fara illa i sin nuvarande miljö och därför behöver placeras utanför hemmet. Redan idag gör socialtjänsten sådana bedömningar i familjer där det förekommer våld, beroende, psykisk ohälsa och extremism. Det är bland det svåraste man kan arbeta med inom socialt arbete och varken socialsekreterare eller deras chefer har löner som ligger i nivå med arbetets svårighetsgrad eller ansvar.

Att Sverige tar emot barn och vuxna som återvänder från IS ändrar inte heller socialtjänstens uppdrag. Inriktningen är att ge stöd och insatser under frivilliga former. Där det inte finns samtycke eller där ett samtycke lätt kan riskera att tas tillbaka kan det finnas grund för att agera mot vårdnadshavarnas vilja.

Socialtjänsten har genom åren fått ansvar för att ge stöd och bistånd till allt fler grupper: brottsoffer, våldsutsatta kvinnor och våldsbejakande extremister för att nämna några. Det innebär i sin tur att kommunerna måste bygga organisationer med tillräckliga resurser så att socialtjänsten har möjlighet att klara sitt uppdrag på ett bra sätt. Arbetsbelastningen måste vara rimlig och lönenivåerna sådana att erfarna socialsekreterare stannar på de svåraste jobben. Hot och våld ska systematiskt förebyggas.

Det är arbetsgivarens ansvar att säkra att socialsekreterare kan arbeta under trygga former. Därför driver vi följande krav:

- Det ska vara erfarna socialsekreterare som arbetar med dem som varit aktiva i våldsbejakande extremism och de ska backas upp av ett nära stöd av chefer.

- Det ska finnas tydliga och välkända rutiner för hur man agerar om en hot och våldssituation inträffar.

- Alla hot och våldssituationer ska polisanmälas och det är arbetsgivaren, inte den enskilde tjänstemannen, som ska stå för polisanmälan.

- Den fysiska arbetsmiljön måste vara anpassad med flyktvägar och larm som fungerar.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Alf Johnson, ordförande i distriktsföreningen i Västmanland

