Debatt: Känner du någon som fått jobb via AF?

Västmanland tillhör de län i riket som har högst arbetslöshet. Som tur är, så går det att göra något åt det. Vi som verkar här har alla förutsättningar att vända utvecklingen. Men då krävs att vi gör oss av med gamla käpphästar. Arbetsförmedlingen är en sådan.

Känner du någon som har fått jobb via Arbetsförmedlingen? Inte? Då är du inte ensam. Arbetsförmedlingen har misslyckats med sitt uppdrag. Totalt. En anställd vid Arbetsförmedlingen förmedlar i genomsnitt 2,5 jobb per år. Per år! Det motsvarar endast 1,5 procent av alla tjänster som tillsätts i Sverige. Andelen nyanlända som studerar eller får ett riktigt jobb efter att ha genomgått det s.k. etableringsprogrammet är fyra respektive sju procent. Listan bara fortsätter. Och inte är det gratis heller. Jämfört med Australien lägger Sverige 150 procent mer på den här typen av utgifter. Notan skickas till skattebetalarna.

Arbetsförmedlingens främsta uppgift idag är inte att förmedla jobb, utan att administrera arbetslöshet. Bara det faktum att de själva har använt Poolia för att rekrytera till chefstjänster inom den egna myndigheten visar att privata aktörer allt som oftast är avsevärt bättre än staten på att matcha en arbetssökande med ett jobb.

Arbetsförmedlingen måste bära sin del av ansvaret för att utanförskapet befästs. Därför kan en reformering inte vänta. KDU vill lägga ner Arbetsförmedlingen och låta fristående aktörer sköta matchningen. Vi vill införa ett poängsystem där de som är bäst på att förmedla arbeten rankas högre. Staten ska endast ha ett tillsynsansvar. På samma sätt som en fri marknad med varubutiker ger oss som konsumenter ett bättre utbud, så kommer en sådan reform leda till en mer transparent arbetsmarknad som snabbt sorterar bort de aktörer som inte levererar det de har lovat – ett jobb. På en sådan marknad kan en statlig arbetsförmedling av dagens snitt omöjligen konkurrera. Arbetsförmedlingen har spelat ut sin roll.

Carl Olehäll, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Simon Berneblad, Distriktsordförande, KDU Västmanland

