Debatt, L: Beläggningsunderhållet har länge varit undersatt

Moderaterna försöker i både fullmäktigedebatten och på VLT:s insändarsidor få den nuvarande majoriteten, ”Utveckling för Västerås”, som skyldiga till både underhållsskuld och dåliga beläggningar i Västerås stad. Riktigt så enkel är inte verkligheten.

I SKL:s – Sveriges kommuner och landstings – rapport från 2016, ”Skulden till underhåll” avseende gator, broar och belysning, hämtar vi följande sammanfattning:

”Miljonprogrammet” på 1960- och 70-talen innebar att det byggdes mycket gator, broar och belysningsanläggningar, som nu med marginal passerat sin teoretiska tekniska livslängd och därför utgör en puckel i det kommunala underhållsbehovet. Ett mycket stort kapital är investerat i infrastrukturen och denna investering ska naturligtvis vårdas på bästa sätt.

Detta gäller även för Västerås där stora områden som Bäckby/Skälby, Råby,Vallby, Rönnby, Bjurhovda/Brandthovda med flera byggdes under denna period.

Beläggningsunderhållet har under en längre tid varit eftersatt oavsett styrande politiska majoritet. Lågvattenmärket under senare tid var åren 2009 och framåt då knappt 9 miljoner kronor per år avsattes för planerat beläggningsunderhåll. Sen 2014 då en konsultrapport visade på en stigande underhållsskuld på 77 miljoner i Västerås och SKL samtidigt argumenterade för att beläggningsunderhållet ska hanteras som en investering – vilket nu sker i Västerås – så har det planerade underhållet för beläggningar och broar ökat till 50 miljoner för 2019. Eftersom brounderhållet närmar sig 20 miljoner per år, då broarna uppvisar än mer akuta behov och måste åtgärdas av säkerhetsskäl, blir det 30 miljoner per år över för beläggningar. Detta räcker för omläggning av 5 procent av vägnätet per år vilket skulle räcka för att hålla beläggningar, potthål och andra skador i schack, om det inte vore för det eftersatta underhållet.

I ett KS-initiativ i början av april i år lade majoriteten ett förslag att stadsledningskontoret och Teknik- och fastighetskontoret skyndsamt skulle prioritera om så att ytterligare pengar kommer att tillföras gatudriften för lagning av potthål och andra akuta skador. För det långsiktiga underhållet är det bättre att i god tid, det vill säga i budgetarbetet för kommande år, äska medel för både drift och beläggningsunderhåll. Det ger bäst resultat i verksamheten och ger oss bättre vägar och broar på sikt.

Västeråsarna kan glädja sig åt att både vägunderhåll och brounderhåll har mer än tredubblats de senaste 10 åren jämfört med tidigare ”moderata” nivåer. Det räcker inte för att bemästra potthål och ytskador, när vintern är svår och vägtrafiken ökar med cirka 1,5 procent per år. Vi hoppas dock få bukt även med detta framöver med ett något högre driftbidrag.

Henrik Östman (L)

ersättare i Västerås fullmäktige

Anna Östlund (L)

ledamot i tekniska nämnden

