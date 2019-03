Debatt: Långbänk i stället för fristad

För någon månad sedan påpekade vi att Västerås utmärker sig bland svenska städer genom valet att avstå från att erbjuda skydd för konstnärer som förföljs och hotas enbart för att de uttrycker sig genom sin konst. Det gäller författare, bildkonstnärer, fotografer, journalister, bloggare, dramatiker i olika delar av världen. Västerås stads passivitet i denna fråga är nedslående.

Förtrycket av konstnärer är ett förtryck som riktar sig både mot befolkningen som helhet och mot yttrande- och tryckfrihet som princip. Genom att fängsla och tortera dem som uttrycker sin mening kan man skrämma flertalet till underkastelse. Just därför är det viktigt att samla ett motstånd, över både partipolitiska och geografiska gränser. Genom praktisk handling kan omvärlden visa att en mänsklig värld rymmer yttrandefrihet och fri åsiktsbildning.

Sorgligt nog är läget ännu dystrare än så. Västerås partier har, bortom debatter och rubriker, uttalat att denna fråga inte är viktig nog att diskutera.

Därför skrev vi ett öppet brev till Västerås kulturpolitiker och chefstjänstemän, vilket de fick möjlighet diskutera innan det publicerades. I det läget var vår tanke att:

– Det är nog bara ett förbiseende av Västerås att man inte anslutit sig till ICORN.

– De flesta partier tycker nog att det här förslaget är bra.

– VLT och radion kommer att föra frågan vidare.

Nå, ingenting reaktion har märkts. Inget parti har trätt fram och sagt att "självklart ska också Västerås värna demokratin och de som kämpar för den med livet som insats". Inte heller de lokala medierna har agerat och frågat politikerna hur detta kommer sig.

Sorgligt nog är läget ännu dystrare än så. Västerås partier har, bortom debatter och rubriker, uttalat att denna fråga inte är viktig nog att diskutera. Den har avförts som icke-fråga, stämplad "icke prioriterad".

Så här har våra folkvalda skött det.

För fyra år sedan, 2015, föreslog dåvarande folkpartisterna Jenny Boström och Ragnhild Källberg att kommunstyrelsen skulle utreda förutsättningarna för ett medlemskap i ICORN, den organisation som administrerar fristadsinstitutionen. Ragnhild Källberg avled strax efter att motionen lämnats in, Jenny Boström är i dag vice ordförande för liberalerna, som styr Västerås i koalition med S, C och MP. Kommunstyrelsen gav i sin tur kulturnämnden i uppgift att utreda frågan. Nämnden föreslog att Västerås inför budgeten 2018 skulle planera för en anslutning till ICORN.

När så frågan åter fanns hos kommunstyrelsen skickade Teljebäck den tillbaka till Kulturnämnden. "Pröva att finansiera ett medlemskap", var hälsningen tillsammans med olika besparingskrav på nämnden. I det läget, när staden inte satte av resurser utan tvärtom krävde "rationaliseringar", fann Kulturnämnden att man inte hade pengar över. Och frågan var så åter på kommunstyrelsens bord.

Den 23 maj beslutade KS, som det heter, "att godkänna återrapporteringen". Det är ett till synes positivt tillrop vars undertext lyder "Vi struntar i det här".

Kostnaden för att vara fristad ligger på cirka 300 000 kronor per år, åtagandet är 2-årigt. Det är ingen obetydlig kostnad men den är också en investering – inte bara i demokrati och yttrandefrihet utan också i ortens kulturliv. Fristadskonstnärerna brukar vara verksamma och bidra aktivt till kulturlivet på de platser, där de fått skydd. Uppsala, som förra året firade 10-årsjubileum som fristad, är ett gott exempel på detta.

Hur ser då Västerås ekonomi ut? Under de här åren – när de centrala politikerna sopat frågan under mattan – har de samtidigt gång på gång förklarat för potentiella väljare att plånboken är fet. Åren 2016–18 har Västerås, exklusive diverse reavinster och vinster i bolagen och annat, fått 606 miljoner kronor över. Kostnaden för en förföljd konstnär under den tiden hade varit 0,15 procent, inte av budgeten utan av skatteöverskottet, oräknat försäljningar och andra vinster.

0,15 procent utgör ett ganska så tydligt mätvärde, ett tecken, på våra lokala politikers faktiska vilja att värna demokratin. Alltså – 0,15 procent anses vara för mycket., alldeles för mycket. Lyssna därför noga på högtidstalen, de brukar lovorda demokratin, men påminn er under tiden: 0,15 procent av skatteöverskottet vill de inte lägga.

Vi känner oss tvingade att upprepa: Gör Västerås till fristad för förtryckta konstnärer!

Läs och lyssna också på medieföreträdarnas självberöm i demokratifrågor. Och fråga hur de stöder exempelvis utgivare och skribenter i Turkiet, där förtrycket åter hårdnat de senaste åren.

Vi känner oss tvingade att upprepa: Gör Västerås till fristad för förtryckta konstnärer!

24 andra städer har gått före i Sverige, många med långt sämre ekonomi. Det är nu som budgeten för 2019 ska bestämmas: avsätt extra resurser till Kulturnämnden för medlemskap i ICORN.

Eller berätta åtminstone för världen, väljarna och läsarna varför ni inte vill göra det. Det är inte farligt. Här lever vi fortfarande i någorlunda frihet.

Inger Orre och Martin Hedén

Anmäl text- och faktafel