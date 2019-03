Debatt: M: Gör ett omtag i Råbyskogen

Turerna har varit många kring vad som ska hända med den nedlagda Stenkumlaskolan i Råbyskogen. Fastighetsnämnden har tecknat avtal med exploatörer för en kraftig exploatering av området med hus upp till nio våningar och den nya detaljplanen som är antagen av byggnadsnämnden är överklagad.

Planerna är att bygga 250 lägenheter plus 72 lägenheter i äldreboende och en förskola med fyra avdelningar. För att få plats kommer det att byggas även på mark som i dag är skog.

Vi moderater har som motto att bygga i samförstånd med västeråsarna.

Den 28 februari var vi inbjudna till området och träffade flera närboende och representanter för Naturskyddsföreningen. Vi fick höra många kritiska och upprörda synpunkter på den föreslagna exploateringen. Det handlar om allt från att återstarta skolan, till rädsla för att Råbyskogen kommer att successivt försvinna. Gemensamt och tydligt var budskapet att bevara Råbyskogen och att ett niovåningshus är för högt på denna plats.

Det framgick också tydligt att de närboende känner att de inte har haft möjlighet att lämna synpunkter under samrådet då de inte kände till att detaljplanen var ute på samråd. Det förklarar varför det kom in så få synpunkter under samrådet. Vi har därför inte varit medvetna om det kraftiga motstånd som finns mot den planerade byggnationen och intrånget i Råbyskogen.

Vi moderater har som motto att bygga i samförstånd med västeråsarna. Det innebär inte ett nej till all byggnation utan att vi vill försöka hitta lösningar som så många som möjligt tycker är bra. Västerås behöver fler bostäder men det måste ske i dialog med västeråsarna och i det här fallet har dialogen varit bristfällig.

Trycket på byggnation har minskat i Västerås och det är tveksamt om exploateringen vid Stenkumlaskolan kommer att förverkligas. Därför är det bättre att redan nu tillsammans med de tänkta exploatörerna försöka finna en lösning med betydligt lägre exploateringsgrad.

Vi har därför tagit initiativ i fastighetsnämnd och byggnadsnämnd för att tillsammans med exploatörerna kraftigt minska exploatering och undvika att ta skogsmark i anspråk. Vi vill dock inte minska äldreboendet.

Nu återstår att se om S-styret är beredda att vara lyhörda för invånarnas åsikter eller om S, L och C tänker gå vidare med den storskaliga exploateringen i Råbyskogen. MP har nyligen deklarerat att man anser att den föreslagna exploateringen är godtagbar och vill gå vidare med den om detaljplanen vinner laga kraft. Lite märkligt kan vi tycka att MP inte värderar Råbyskogen högre. Än märkligare är att MP totalt struntar i de närboendes åsikter.

