Debatt: Norrmännen vet hur man firar nationaldagen

Många människor jag möter frågar osäkert om varför norrmännen firar 17 maj. Har det med andra världskriget att göra, eller är man helt enkelt glad över att unionen med Sverige upplöstes år 1905? Nja, allt detta spelar väl också in, eftersom svenska kungar och tyska ockupanter på sin tid såg 17-majfirande som olagliga demonstrationer, men i grunden är det hela enklare; man firar den liberala grundlag som Norge fick den 17 maj 1814. Då var den långa unionen med Danmark äntligen upplöst, och det självständiga Norge kunde - visserligen under yttre påtryckningar - starta en ny union med Sverige. Den egna grundlagen, ett eget parlament (stortinget) och en egen i norsk regering säkerställde formellt lika rättigheter för brödrafolken under en gemensam kung. I Norge var det problematisk att kungen och utrikespolitiken var svensk.

Detta ledde till sist till unionens upplösning, då Oscar II inte förstod det politiska spelet i stortinget år 1905 och då inte klarade av att bilda en norsk regering som hade stortinget stöd (parlamentarism rådde redan). Utan norsk regering, ingen union, skrev stortinget i ett brev som skickades med post till Stockholm. Kriget var nära, men förnuftet segrade.

Under de fem ockupationsåren 1940-45 var 17-majfirandet naturligtvis förbjudet, men bara en vecka efter Nazitysklands kapitulation exploderade glädjen över friheten den 17 maj 1945, då såväl Oslos som Stockholms paradgator dränktes i norska flaggor och "det doftade akvavit i gatorna" (citat enligt min skollärare). Tiotusentals norska flyktingar fanns då i Sverige och tacksamheten var stor över det bemötande de fick. Fortfarande firas 17 maj varje år i Stockholm, med flaggparad upp till Solliden på Skansen, där det hålls många tal och man sjunger norska och svenska patriotiska sånger. Trivsamt, då många svenskar deltar i firandet, och det viftas med såväl svenska som norska flaggor. När skall glädjen över 6 juni bli lika stor?

Sverre Haukeland

