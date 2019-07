Debatt: Oansvarigt med miljarder till snabbtåg

Infrastruktur är undermålig och eftersatt på så många områden. Vägarna håller inte måttet och tågen är inställda eller inte i tid. Infrastrukturplanering måste vara långsiktig. Att låna pengar till dyr höghastighetsjärnväg känns varken ekonomiskt försvarbart eller ansvarsfullt när hela Sveriges behöver rustas just nu.

Vi moderater säger nej till höghastighetsjärnväg av tre orsaker.

+ Det är inte samhällsekonomiskt lönsamt med kostnader på över 200 miljarder för att korta restiden mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

+ Själva byggnationen av höghastighetsbanan kommer att påverka klimatet negativt decennier framöver när klimatavtrycket snarare måste minska direkt.

+ Höghastighetsjärnvägen riskerar att tränga undan andra nödvändiga investeringar i landet och i Västmanland som är nödvändiga på kort och lång sikt.

Sverige står för betydande infrastrukturinvesteringar just nu. Järnvägssträckningar i Norrland, på Västkusten och runt våra storstäder är under all kritik. Regionala flygplatser ska inte heller behöva betala räkningen för höghastighetsbana för några få. Bara i Västmanland skulle järnvägen behöva byggas ut på flera sträckor. Kö eller stopp på E18 har vi alla drabbats av. Arbetsmarknaden i Mälardalen ökar och med den även befolkningen som behöver pendling med både tåg och bil. All forskning pekar på att den regionala pendlingen ökar och då måste även det politiska modet finnas att satsa skattepengar där det behövs och gör mest nytta, Sverige behöver inte Socialdemokraternas dyra och ofinansierade prestigeprojekt med negativa klimateffekter som resultat.

Åsa Coenraads (M), riksdagsledamot från Västmanland

