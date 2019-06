Debatt: "SD lägger motioner som bygger på rasistiska konspirationsteorier"

Ann–Christine From Utterstedt och SD i Västerås bryr sig inte om att pensionärer får 11 000 mer i hyra. Bara hon får trycka dit invandrare i någon fantiserad fejd om bostäder.

Vårterminen är över. Studenterna har redan sjungit sin sista sång. Tusentals barn och ungdomar går till sommarlov. Men inte bara skolorna tar sommarlov, även kommunfullmäktige tar lov och lämnar fullmäktigesalen tom och tyst till sitt öde fram till hösten. Det finns mycket att stå i för våra folkvalda. Västerås står inför förändringar rent demografiskt och befolkningsmässigt. Västerås växer och bostäder till vettiga hyror blir hårdvaluta i tider då det kommunala bostadsbolaget har valt att göra bostäder till en klassfråga. Hyreshöjningarna på 35-50 procent är inte något som vanligt folk har råd med, en utveckling som framför allt drabbar ensamstående, låginkomsttagare och pensionärer.

Här har de folkvalda ett val. Stå på pensionärernas och de ensamstående föräldrarnas sida eller stå på byggherrarnas och direktörernas sida.

Så när Ann–Christine From Utterstedt (SD) lägger en motion i kommunfullmäktige om att Mimer AB i sin årsrapport skall redovisa undanträngningseffekten av den ökade invandringen samt redovisa andelen bostäder som köpts in enkom till nyanlända – så gör hon i princip ingenting. Ingenting utöver det vanliga i alla fall. För trots att hyrorna riskerar att landa på över 10 000-11 000 kronor i månaden för pensionärer och låginkomsttagare i samband med Mimers renoveringar så riktar Utterstedt sin lans mot invandringen.

Efter att ha lusläst protokollen från kommunfullmäktiges sammanträden under vårterminen 2019 så ser vi ett mönster från Utterstedt och hennes kamrater i SD.

Efter att ha lusläst protokollen från kommunfullmäktiges sammanträden under vårterminen 2019 så ser vi ett mönster från Utterstedt och hennes kamrater i SD. Det har i kommunfullmäktige varit fem sammanträden under vårterminen. Under dessa sammanträden har fyra motioner från SD behandlats. Samtliga motioner är kopplade direkt eller indirekt till invandringen. Utterstedt med kompisar behöver inte låtsas att de bryr sig om lokalpolitiska spörsmål som berör vanligt folk i vardagen – det är redan tydligt vad de vill. SD i Västerås är en karikatyr av sig själva där de uppfyller varje klyscha som redan har sagts om partiet. Hitta en endaste fråga så gör SD det till en fråga om invandringen.

Att det kommunala bostadsbolagets renoveringar orsakar chockhöjningar av hyror för pensionärer och ensamstående föräldrar går SD förbi i sin iver att ge sig på invandrare. Avundsjukt och missunnsamt vill Utterstedt istället veta hur många svenskar som trängs undan i bostadskön till förmån för invandrare och nyanlända. Som om det är en realitet att det sker. Lite som att be Västerås flygplats redovisa hur många som blir sjuka av kondensstrimmor från de flygplan som lyfter från flygplatsen. Utterstedt bedriver foliehattspolitik och lägger motioner som bygger på rasistiska konspirationsteorier.

Västeråsare, vi är värda mer än så. Vi är värda politiker som tar vår situation på allvar och som ser vad vi i lokalsamhället behöver. Vi är värda politiker som sysslar med riktig politik och inte låtsats bry sig via dimridåer av motioner i kommunfullmäktige. Motioner som bara slår nedåt, som syftar till att peka ut och splittra Västerås. Att ställa västeråsare mot västeråsare är huvudsyftet med SD:s motioner. Inget annat. Det är så de tar tillvara på västeråsarnas röster. Med konspirationsteorier och enfrågepolitik.

David Sköld Sällström

Hanna Larsson

