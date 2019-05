Debatt: Tänk om, Bombardier – satsa på magnettåg

Kina har byggt ut sitt höghastighetstågsnät på runt tio år och har nu världens största höghastighetsnät.

Nu går man vidare och utvecklar dels förarlösa medelhastighets magnettåg för 200 km/h till början av nästa år. Deras 100 km/h:s magnettåg har redan gått något/några år i dels Beijing dels Changsha och detta helt utan några incidenter över huvud taget. Ställ detta i relation till funktionen på den svenska järnvägen. Deras 160 km/h:s magnettåg har nyligen sluttestats och satts i drift i Changsha. På gång är det förarlösa 200 km/h:s magnettåget enligt ovan.

I Shanghai har det tysk/kinesiska magnettåget Transrapid TR09 varit i drift sedan 31 december 2003. Initialt 99.7 procents tillgänglighet för att idag ligga på 99.98 procent. Driften är oerhört robust med full operation under såväl tyfonen Matsa med 55 m/s som Shanghais värsta långvariga snöoväder på 50 år med kraftig nedisning. All annan infrastruktur stod still.

Tåget går i 431 km/h och har testkörts i 505 km/h som kan implementeras i kommersiell trafik via att ladda reviderad mjukvara. En process på säg 20 minuter per tåg (tre tågsätt). Kinas egenutvecklade 600 km/h:s magnettåg blir klart maj/juni 2020.

Den svenska järnvägen medför inställda och försenade tåg vid betydligt minimalare blåst.

Stora delar av Asien utvecklar nu medel- och höghastighets magnettåg i form av Kina, Korea och Japan. Kina och Koreas tåg är baserade på Transrapid medan Japan går i en U-profil med motorerna i de vertikala sidorna. Övriga höghastighetsmagnettåg dras magnetiskt upp mot banans undersida och hålls i sidled i position med magnetkraft.

Bombardier kanske bör ompröva sitt beslut och satsa på ett europeiskt magnettåg. I avvaktan på detta så finns det redan idag leveransfärdiga koncept.

När fördelarna med magnettåget uppenbaras för allmänheten kommer det troligen att slå ut dagens järnväg.

Pågående höghastighetstågsprojekt avbryts eller riskerar att avbrytas. Las Vegas-San Fransisco avbryts och pågående etapper färdigställs. HS2-projektet 20 mil i Storbritannien London-Birmingham uppskattas nu till 105 miljarder pund medan 80 mil sicksackande dubbelspårig magnetbana landar på 24-30 miljarder pund. Höghastighetsbanorna i Sverige uppvisar samma tendens.

Den upplyfta magnetbanan passerar enkelt korsande vägar, broar och åar och uppbyggs av prefabricerade bansektioner och klarar stigningar på tio procent och har snäva kurvradier. Är betydligt billigare att bygga plus har varken kol-, bromsdamm eller tungmetallutsläpp då driften är helt beröringsfri. Varken mekaniskt slitage eller krav på utbyte av mekaniska slitdelar.

Europa bör bygga ut dubbelspåriga landsöverskridande magnettågslinjer för att avlasta flyget. Dagens magnettåg har en högsta hastighet av 550-600 km/h men beräknas inom en förhållandevis nära framtid uppnå 700-800 km/h gentemot flygets marschhastigheter på runt 870 km/h. Därmed mindre än 10 procents hastighetsskillnad.

Hyperloop är tyvärr ute alldeles för tidigt med sin massiva PR-kampanj. Grundlig teknisk analys bedömer Hyperloop ligga flera decennier framåt i tiden. Hittills har provkörning skett i hastigheter långt från dagens redan normala magnettågshastigheter.

Ett läckage genererar en tryckvåg med ljudets hastighet på 10 ton/m^2 som kommer att demolera allt i sin väg. Hur förebygga detta?

En vikt släpptes på en tom tankvagn och skrynklade ihop den fullständigt. Att realisera Hyperloop är därmed ytterst tveksamt.

Carl-Åke Utterström

