Debatt: Västerås behöver modigare reformer i bostadspolitiken

Västerås växer. Befolkningsprognosen visar en ökning med 1 700 personer per år fram till 2030. Samtidigt har byggandet inte varit i nivå med behovet de senaste åren. Det visar varför bostadspolitiken måste vara en prioriterad fråga på Liberalernas riksmöte i helgen.

Under förra mandatperioden svängde bostadsbyggandet dramatiskt.

När Liberalerna för några veckor sedan presenterade det 73-punktsprogram som man kommit överens om med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet fanns fem konkreta förslag för att öka bostadsbyggandet. Som branschorganisation för Sveriges byggföretag tycker vi det är mycket glädjande. Men tyvärr räcker inte förslagen för att möta bostadsbehovet i växande städer som Västerås.

Under förra mandatperioden svängde bostadsbyggandet dramatiskt. Mellan 2014 och 2017 ökade antalet påbörjade bostäder från 36 700 till 64 100. Regeringen kunde stoltsera med en byggtakt som närmade sig Boverkets bild av behovet. Men redan under 2017 minskade antalet beviljade bygglov på nationell nivå. Under 2019 kommer drygt 42 000 bostäder att påbörjas – vilket är innebär att en tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit på två år.

Nedgången är tydligast i Stockholmsområdet men riskerar få spridningseffekter i övriga Mälardalen. Främsta skälet till att bostadsbyggandet nu minskar stavas kreditrestriktioner. Den sammanlagda effekten av kravet på 15 procents kontantinsats och skärpta amorteringskrav på lån högre än 4,5 gånger årsinkomsten stänger dörren till en egen bostad för många unga vuxna. Vi pratar om ett generationssvek som kommer att få sociala konsekvenser under lång tid framöver.

För att människor ska få någonstans att bo krävs politiska reformer:

• Underlätta för förstagångsköpare antingen genom sänkta krav på kontantinsats eller lägre amorteringskrav. Nuvarande regler tvingar unga vuxna att betala höga hyror på andrahandsmarknaden i stället för till ett eget boende.

• Ge förstagångsköpare skattelättnader för bosparande enligt norsk modell. I Sveriges saknas en bostadspolitik för den som vill ta sig in på den ägda marknaden, vilket ökar betydelsen av en ”mamma/pappa-bank” och motverkar social rörlighet.

• Utveckla alternativa upplåtelseformer som till exempel hyrköp som gör att unga människor kan få sitt första boende. För att hyrköp ska få ett verkligt genomslag krävs ett tydligt och enhetligt regelverk med en större riskdelning mellan hushåll, fastighetsägare och stat.

Det måste också bli enklare att bygga i strandnära landsbygdsområden. Därför är det bra att Januariavtalet vill underlätta bebyggelse vid attraktiva lägen i Mälardalen och vid vissa vattendrag och sjöar. Dessvärre har tidigare regeringar trots liknande intentioner haft svårt att regelförenkla för den som vill sätta spaden i jorden.

Sverige saknar en bostadspolitik för den som varken har kapital, kötid eller kontakter. Detta är en viktig fråga att diskutera när Liberalerna till helgen samlas i Västerås.

Johan Gillberg

regionchef

Catharina Elmsäter-Svärd

vd för Sveriges Byggindustrier

Anmäl text- och faktafel