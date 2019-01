Erika Nordkvist: Rädda urskogen i Råby

Råbyskogen förtjänar att bli naturreservat. Ej att utrotas.

Jag skriver angående byggprojekten med planer på att utjämna minst 1,3 hektar mark ( mer än två stora fotbollsplaner) mitt i Råbyskogen vid Råbyspåret för att kunna bygga upp 6-11 höghus där.

Varför ställdes alla projekt in förutom vid Råby och Stenkumla? Om politikerna insåg att det var "dumt" att bygga i Rocklundaskogen varför är det då inte lika "dumt" att bygga i Råbyskogen?

Många frågetecken, ännu inga svar.

Jag protesterar inte bara för mig själv och alla vi som brukar Råbyskogen regelbundet utan även för djuren, träden och växterna som inte kan göra sig hörda.

Under mina tolv år som jag bott här på Kungsfågelgatan mitt emot Råbyskogen har jag stortrivts. Det har verkligen alltid varit mitt smultronställe just här där jag bor i en stor trea som var nyrenoverad 2007 då jag flyttade in med utsikt mot den vackra urskogen Råbyskogen som den är med många djur, växt och träd- arter som har vistats där i tusentals år. Många generationer av djur ,träd och växter hotas nu med ond bråd död.

Var ska alla rådjur ta vägen som jag brukar se om somrarna under mina löparpass? Ugglorna, hackspettarna, hararna med flera? Vad händer med dem?

Det har byggts mycket de senaste åren i Västerås och jag har redan märkt av att jag ser dessa vackra rådjur alltmer sällan de senaste fem åren mot vad jag gjorde innan dess.

Dessutom har jag hört klagomål om att många av de nya bostadsrätterna och hyresrätterna står tomma på grund av att de är för dyra, hur kan det bli så och varför fortsätts det ändå att byggas lika dyrt?

I området där jag bor nu höjs hyran med 50 procent av den ursprungliga hyresavgiften över loppet av tre år genom stambyten och renoveringar. Det gör att många inte har råd att bo kvar och det står redan tomma och nyrenoverade lägenheter här trots bostadsbristen.

Hur ska det då bli med lägenheterna mitt i Råbyskogen? Hur dyra kommer de att bli?

Jag tror inte att höginkomsttagare plötsligt kommer att flytta dit för att lägenheterna är nybyggda då de fortfarande ligger i ett " ökänt" område nära Bäckby. Kommer de som bor i området nu att ha råd att stanna om utvecklingen fortsätter så här?

Jag förstår inte varför det är så brådskande med lägenheter att man inte verkar tänka längre än näsan räcker och desperat säljer och hugger ned dyrbar och ovärdelig skog?

Jag tycker att vi ska ha ursprungsbefolkningen i Nordamerikas regler för beslutsfattande i åtanke då de fattar beslut beroende på hur dem kan komma att påverka de sju kommande generationerna framåt. Om besluten kan komma att påverka kommande generationer negativt så läggs dem ned. Jag tror detta är ett sådant beslut som borde läggas ned.

Vi har snart ingen "oplanterad" och naturlig skog kvar här i Västerås (och i Sverige för övrigt )på grund av allt byggande och skövlande. Skyller på bostadsbristen eller så gör man plats för vindkraftverk som dödar många fåglar.

Experter har sagt att i en urskog råder en mångfald av arter som aldrig kommer tillbaks om man planterar nytt efter skövling. Vi vet att i världen så försvinner tusentals djur- insekts- och växtarter varje år på grund av avverkning av skog.

Ungdomarna här i Råby har också förlorat mycket de senaste åren. Naturen hjälper mot fysisk och psykisk ohälsa dessutom. Snälla beslutsfattare, tänk till lite mera. För allas högsta bästa.

Erika Nordqvist

