DEL 2: Oväntade avhoppet, magiska krossen och tunga perioden – så var VSK-säsongen 2019

VSK visade sig vara svårslagna i inledningen av säsongen – men hade också ganska svårt att vinna matcher. 2–0-segern hemma mot Frej var den första på mer än en månad, men den följdes också av en tung förlust borta mot Degerfors.

På midsommarafton – fyra dagar innan den sista matchen före sommaruppehållet – kom nästa jobbiga besked för VSK. Lagets assisterande tränare Joacim Gunnarsson, som kom in i VSK när Thomas Gabrielsson tog över som huvudtränare förra sommaren, meddelade att han valt att kliva av sin roll.

VLT-sporten kunde avslöja att en bit i Gunnarssons beslut att kliva av var ett önskemål om ett större sportsligt mandat, något som inte tillgodosetts. Men det fanns också andra bitar i beslutet, bland annat ett civilt jobb som gjorde att han inte kunde lägga ner tillräckligt mycket tid på fotbollen.

– Den här klubben behöver någon som kan vara här 120 procent och får allt att fungera med gänget. Jag vill inte vara den bittra gubben som går här under hösten och fullföljer mitt kontrakt. Jag vill inte att det ska sprida sig till laget, resultatet och serien är viktigare än det, sa Gunnarsson.

Gunnarsson skulle dock göra en sista match som assisterande tränare innan sommaruppehållet. Det blev en riktig klang- och jubelföreställning i Gävle.

På planen, i alla fall. På Gavlevallens läktare gapade det för det mesta tomt för ett Dalkurd som hade förtvivlat svårt att locka folk till sina hemmamatcher. Filip Ottosson fick göra efterlängtad debut från start och dominerade totalt på mittfältet, när VSK vann i utklassningsstil.

6–1 blev slutresultatet, efter att VSK gjort 5–0 i en osannolik andra halvlek.

– Det känns riktigt skönt. Man har gått och väntat på det här ganska länge. Kul att debuten gick bra också, sa Ottosson.

Under sommarfönstret var VSK:s målsättning att spetsa till offensiven. Dagen efter höstpremiären, ett 2–2-kryss mot J-Södra, presenterades Petar Petrovic som Grönvitts stora värvning under sommaren.

Men det visade sig ganska fort att truppen även skulle behöva lite bredd. När serien vände följande vecka fanns bara en mittback tillgänglig, och i förlustmatchen borta mot J-Södra tvingades Thomas Gabrielsson att starta med Jonas Hellgren på mittbackspositionen. Ett par veckor senare kom också en breddning på mittbackspositionen, när Grönvitt värvade Claus Royo från AIK:s juniorled. Men redan i debuten, mot Gamla Upsala i Svenska cupen, skadade sig Royo. Det blev den enda matchen han gjorde för VSK under hösten.

Just skadeproblemen var ju en följetong hela säsongen, och inte minst under stora delar av höstsäsongen. Därför kändes det mest typiskt när Douglas Karlberg nickade in 1–1 i den 99:e matchminuten hemma mot Dalkurd – men samtidigt knockades och fick en hjärnskakning.

Två poäng på de första tre matcherna efter sommaruppehållet var kanske ingen katastrofstart på höstsäsongen för Grönvitt. Men samtidigt hade lagen bakom vaknat till liv ordentligt, och plötsligt var avståndet ner till kvalstrecket bara en poäng.

1–1 borta mot Frej var sedan en klar missräkning, och det började blåsa kallare vindar runt Thomas Gabrielsson. Men VSK hade fortsatt förtroende för sin tränare.

– Ja, absolut. Det finns ingenting som säger någonting annat, så det har vi, sa VSK-ordförande Christer Blom då.

Så Thomas Gabrielsson fick jobba vidare. Åtminstone ett tag till.

Och det såg ut att bli bra till en början. VSK gjorde en av säsongens bästa matcher hemma mot ett Örgryte som då bara var en poäng från allsvensk kvalplats. Filip Tronêt krutade in 1–0 i bortre krysset, och när Emil Skogh placerade in 2–0 med 20 minuter kvar att spela kunde VSK konstatera att man tagit sex av sex möjliga poäng mot ett starkt ÖIS den här säsongen.

Men – som så ofta – fanns det anledning till oro även efter den här matchen. Tronêt, som av VLT belönades med en femma i betyg för sin insats, tvingades kliva av skadad i den andra halvleken.

Därefter radade de viktiga matcherna i tabellens nedre regioner upp sig för VSK. I tur och ordning skulle Grönvitt ta sig an Halmstad, Syrianska, Trelleborg och Brommapojkarna – fyra lag som jagade bakifrån. Och den viktiga raden av matcher skulle inledas med en duktig kalldusch.

VSK slog visserligen Syrianska, men de tre övriga matcherna slutade med tre tunga förluster. I hemmamatchen mot Brommapojkarna saknades fem försvarare – och Carlos Moggia fick starta som ytterback. Det höll dock bara i 21 minuter, innan även han fick kliva av med en skada.

Samtidigt som VSK haft en tyngre period kunde man dock glädjas över att bottenkonkurrenterna inte riktigt hittat formen heller. När Degerfors gästade Solid Park Arena hade VSK fortsatt fem poäng till negativt kvalstreck.

Skadeproblemen på backsidan fortsatte, och Ravy Tsouka fick bilda mittbackspar med Sean Sabetkar. Ändå lyckades VSK ta en stark 1–0-seger, efter att Karwan Safari avgjort matchen med tio minuter kvar att spela. Anfallaren fick under en period ofta se sig själv inleda matcherna på bänken, men tyckte själv att han levererat bättre än så.

– Men spelar jag så gör jag mål. När jag fått chansen tycker jag att jag tagit tillvara på den. Jag förtjänar mer speltid än jag fått, men det är ingen idé att tjura över det, sa Safari.

VSK var på nytt i drömposition att säkra ett nytt kontrakt – men återigen skulle man inte klara att sätta den sista spiken i kistan.

0–1 borta mot ett Norrby utan något att spela för var en svag insats, och när man sedan föll hemma mot Öster efter ett avgörande på tilläggstid var VSK återigen indraget i bottenstriden.