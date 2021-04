Delade meningar i VSK – efter utvisningen som sänkte Grönvitt: ”Är väl rött?”

Efter en stark första halvlek som lovade mer än den målnolla som VSK hade med sig in i paus så bjöds man på något av en kalldusch direkt i inledningen av den andra halvleken.

En offensiv frispark från VSK slog undan av Gaisförsvaret och landade hos blixtsnabbe yttern Michael Kargbo som satte fart, snudd på fri, från egen planhalva.

Som siste man såg inte VSK-försvararen Filip Almström Tähti några andra alternativ än att försöka stoppa en farlig kontring på mittplan genom att kasta sig efter bollen.

Ett beslut som resulterade i en kapad Kargbo och ett rött kort på Almström Tähti. En utvisning som blev matchavgörande då Gais gjorde segermålet bara tio minuter senare.

– Först och främst så tycker jag att det var en solklar frispark till Pedro Ribeiro på 16 meter, men den tar domaren inte. Då fick Gais en omställning och ... ja, det är väl rött antar jag, suckar Almström Tähti efter matchen.

– Det finns väl en chans att Tronêt kanske hinner ikapp honom men det är klart att omställningen var farlig.

Hur gick tankarna hos dig när du kommer in i situationen?

– Jag försöker så klart gå på bollen och har en chans att ta den. Men han petade den precis innan. Kanske hade jag kunnat springa med honom och plocka honom senare men jag har inte sett reprisen.

– Känslan är att det inte är orimligt att han tar det på en frilägesutvisning, säger VSK-försvararen.

VSK:s tränare Thomas Askebrand är inte lika säker på att det skulle varit rött kort och är också inne på att domaren missade situationen med Pedro Ribeiro.

– Den utvisningen kändes rätt tufft. Det är klart att det är gult kort och det är klart att det var en kapning. Men det var ju egentligen två situationer i den sekvensen.

– I den första situationen så vill vi ha frispark på Pedro Ribeiro när han drogs ner utanför Gais straffområdet. Nummer två är en fråga om hur man läser situationen, Tronêt är alldeles bakom Almström Tähti så helt ren blir inte deras spelare så som domaren vill få det till. Men sånt är livet, säger Askebrand.

Matchfakta

Gais–VSK 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (58) Michal Kargbo

Utvisning VSK: Filip Almström Tähti (48)

Så startade VSK: Anton Fagerström – Gustaf Lagerbielke (ut 83), David Engström, Pedro Ribeiro – Filip Almström Tähti, Simon Johansson, Jonas Hellgren (ut 71), Albin Sporrong (ut 83), Emil Skogh (ut 71) – Viktor Prodell, Filip Tronêt

Ersättare: Daniel Svensson, Claus Royo, Jesper Merbom Adolfsson, Samuel Sörman (in 71), Justin Salmon (in 82), Brian Span (in 81), Simon Gefvert (in 71)