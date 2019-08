Delade meningar kring förstörda julprylar på Röda Korset: ”De hade fått order av chefen att rensa bland julsakerna”

Anmäl text- och faktafel

Varorna som kommer in till Röda Korsets second hand butik hämtas antingen upp på återbruk eller lämnas in från privatpersoner. De varor som inte kan säljas måste slängas eller förflyttas till andra kretsar, för att det inte ska bli ett allt för stort lager. Enligt Elvy Westlund, ordförande för Röda Korset i Västerås, fanns ett 50-tal kartonger med julprydnader som behövde rensas då lokalen framöver kommer användas som en mötesplats för integration.

Sanne Liveros har reagerat på detta, och menar att fullt säljbara produkter har blivit förstörda. När hon kom tillbaka från semestern såg hon julprydnader i glas och keramik som nu var krossade. Några saker som ska slängas är fortfarande hela. Hon frågade sina kollegor om vad som hade hänt.

– De sa att de hade fått order av chefen att rensa bland julsakerna, och chefen säger att de har städat. Det här kallar jag inte för städning, för jag vet att de här grejerna var sorterade, hela och säljbara. Nu har de smashat sakerna för de tyckte att det fanns för många julkartonger. Om det stämmer som chefen säger att det var ett 50-tal kartonger julsaker, så är det inte mycket som är kvar nu, säger Sanne Liveros.

VLT har sökt verksamhetsansvarig på Röda Korsets secondhand-butik som inte vill lämna några kommentarer. Hon hänvisar oss i stället till Elvy Westlund, som är ordförande för Röda Korset i Västerås. Elvy Westlund har svårt att förstå att man skulle slänga sådant som kan säljas.

– Det låter orimligt och jag har svårt att förstå det, men jag kan inte svara på det för jag var själv inte där när de sorterade. Men jag har hört att de har rensat enligt uppdrag. Det som inte går att sälja sorteras ut, jag tror att det är det man gjort nu, precis som vi alltid gör. Nu har det stått ett 50-tal kartonger med julsaker i lagret. Det som varit sönder har slängts, för vi kan inte betala lokalhyra för söndriga saker och dessutom behöver vi den lokalen för att utnyttja till vår verksamhet, säger Elvy Westlund.

Av de 50-tal julkartonger finns det nu 13 kvar enligt Sanne Liveros. Hon tycker att det här var ett ogenomtänkt beslut och menar på att om man måste rensa lokalen, hade man kunnat bevara julpyntet i en annan Röda Korset butik, eller på en extern lageryta.

– De varor som inte säljs reas i första hand ut i butik, sedan åker de tillbaka till återbruket eller erbjuds andra kretsar som har brist på varor. Det här har inte skett ordentligt tidigare, utan det har i stället blivit ett stort lager. Vi har fått påpekanden centralt av Röda Korset i Stockholm som klagat på att vi haft för stora ytor lager så vi måste helt enkelt rensa ut, säger Elvy Westlund.

Kan det alltså finnas fullt fungerande och säljbara saker bland det som rensas ut?

– Det kan jag inte svara på. Vi har gett uppdrag att rensa för vi som sagt har fått påpekanden från Röda Korset centralt. Vi har rensat för att vi måste ha den här lokalen till annan verksamhet som till exempel interna kurser, säger Elvy Westlund.

VLT har varit i kontakt med en person som vill vara anonym, men som kan bekräfta att julprydnader som varit hela i början av sommaren, nu är förstörda.