Den amerikanska familjens undergång – nu visas Stanley Kubricks The Shining åter på vita duken

När filmen först gick upp på biograferna 1980 fick den, trots att den inte liknade något annat, ett ljumt välkomnande av kritikerna. Många tyckte att Stanley Kubrick tappade bort det sant rysliga i skräcknestorn Stephen Kings tre år äldre litterära förlaga “Varsel”.

Kubricks symbolik var så tät och svårtolkad att recensenterna inte kunde se logiken och den röda tråden i handlingen och för samtidens rysare var dess långsamhet atypisk och befanns enerverade. Trots, eller kanske snarare på grund av, de udda kameravinklarna och den pulserande kusliga musiken uppfattades “The Shining” som en ytlig, självmedveten och grandios besvikelse efter Kubricks tidigare mästerverk som "Lolita" (1962), "Dr. Strangelove" (1964), "2001 - Ett rymdäventyr" (1968), "A Clockwork Orange" (1971) och "Barry Lyndon" (1975). Nätt och jämnt gick "The Shining" med vinst och den nominerades inte heller till någon Oscarsstatyett, något som alla den store amerikanske auteurens filmer sedan "Spartacus" (1960) hade blivit.

Men inom bara några år kom “The Shining” att helt omvärderas och i dag återfinns den bevarad i amerikanska Kongressbiblioteket betraktad som kulturellt ovärderlig. Nu framhäver kritikernas och filmkännarnas snarare dess skräckingivande kyla när den för oss med på färden in i människans vansinne. Kubrick utmanar publiken med frågan om vem som egentligen är historiens pålitliga berättare, vilken av dess karaktärer kan vi egentligen lita på? Perplexa ser vi en film helt bestående av paradoxer. Overlook Hotel med dess labyrintiska ändlösa korridorer är själva manifestationen av klaustrofobin. Filmen upplöser våra verklighetsbegrepp när den på en och samma gång är sluten och rymlig, vardaglig och övernaturlig.

“The Shining” handlar om författaren Jack Torrance (Jack Nicholson) som får det perfekta brödfödakneget på Overlook Hotel, ett överdådigt etablissemang som funnits sedan 1909 och byggts på en indianstams begravningsplats långt uppe i Klippiga bergen. Han ska vara hotellets vaktmästare under de kalla och snöiga vintermånaderna då det är stängt och i praktiken isolerat. Jacks plan är att under den tiden färdigställa en ny roman. Han blir samtidigt varnad av sin nye arbetsgivare att jobbet är psykiskt krävande, en tidigare vaktmästare fick spel under isoleringen och tog livet av både sig själv och sin familj.

Samtidigt hemma i Boulder i Colorado får Jacks lille son Danny (Danny Lloyd) illavarslande varsel om hotellet av sin låtsasvän Tony. Hans mor Wendy (Shelley Duvall) är orolig för sin sons mentala hälsa och undrar om han blivit traumatiserad efter att hans alkoholiserade far i ett berusat tillstånd brutit hans arm. När familjen flyttar in på hotellet träffar de dess föreståndare Dick Hallorann (Scatman Crotchers). Denne visar sig besitta samma synska förmågor som Danny och säger åt pojken att hålla sig borta från rum 237.

Den tunga snön slår ut telefonledningarna och isolerar familjen inne i Overlook sånär som på en kommunikationsradioförbindelse. Tiden går och Jack får inte ur sig ett vettigt ord, i takt med att han gradvis förlorar förståndet får han fruktansvärda vredesutbrott och börjar drömma mardrömmar om att göra sin familj illa. När Danny utforska hotellet får han syner om de mest ohyggliga ting, dess blodiga historia gör sig påmind…

Den finlandssvenske sociologen Johan Asplund har klarsynt tolkat Kings roman “Varsel” som en skildring av den amerikanska familjens isolering och upplösning, något som hänger samman med den vänstersinnade Kings ständigt återkommande tema om hur de små mänskliga gemenskaperna i Amerika tillintetgörs av det moderna samhällets obönhörliga utveckling mot stordrift, centralisering, byråkratisering och urbanisering. En tolkning som andra har delat och som också kan skönjas i Kubricks filmatisering.

Han tar även vara på det arvsyndsmotiv som återkommer i Kings berättelser, nämligen hur de tidigare indianstammarnas lämningar ständigt påminner om att USA grundats genom brott mot andra folk och ödeläggelsen av hela kulturer. Overlook kunde byggas på indianernas begravningsplats först efter att dessa nedkämpats med våld och hotellet är överallt smyckat ursprungsbefolkningens gamla symboler. Vid ett tillfälle citerar till och med Jack Rudyard Kiplings numera ökända dikt “Den vite mannens börda” (1899) som en påminnelse om kolonialismens illdåd.

Genom åren har King varit tvetydig i sitt omdöme om Kubricks filmversion, ibland har han hyllat den som en av få filmer som faktiskt bringat ett nytt värde till skräckgenren, men har också hävdat att han ser filmen som ett misslyckande och att han hatar den.

Kings roman är i mångt och mycket självbiografisk, en sorts bekännelse om dryckenskapen och våldet mot familjen. Det var efter en vistelse tillsammans med sin hustru på The Stanley Hotel i Estes Park i Colorado 1974 som han skrev “Varsel”. De bodde i rum 237 som de enda gästerna på det enorma hotellet, där vid det enda dukade bordet i den ekande tomma matsalen åt de den rätt som fortfarande serverades medan inspelad orkestermusik ljöd i bakgrunden. På natten drömde King om hur hans treårige son skräckslagen sprang genom Stanely Hotels öde korridorer. Han var rädd för sin egen ilska mot sin familj och höll själv på att drunkna i alkoholen. Influerad av Ray Bradburys novell “The Veldt” (1950) ville King skriva en roman om en människa vars mardrömmar förverkligas.

Han är övertygad om att Gud förde honom till ensliga Stanely Hotel för ett uppvaknande och en livsavgörande vändning. I “Varsel” använder King det övernaturliga i berättelsen som en metafor för hur missbruket som utomstående kraft fördärvar människan. Som troende uppfattar han att den dystre ateisten Kubrick inte förstod romanens religiösa karaktär, att det onda är en reell makt i världen som förleder och förgör oss.

Kubrick låter in sin tur Kings historia blottlägga det omedvetnas arketyper och visar oss det mörker som ruvar inom var och en av oss, en vital del av vår art och vårt väsen. Det vi uppfattar som ont finns inuti Jack och väcks till liv i Overlook, men redan innan familjen Torrance flyttar dit anar vi att han är kapabel att göra sin hustru och son väldigt illa. King, en utpräglad moralist, skuldbelägger Jack (och sig själv) för att ta till flaskan och ge vika för det onda, för Kubrick blir han övermannad av sina inre demoner och är ett offer för sin egen grymma natur. I filmen för Kubrick också konflikten mellan Jack och Danny ett steg längre och låter den bli ett generationskrig. Fadern representerar en döende litterat civilisation och lyckas inte ens som författare få ur sig ett nytt ord på sin skrivmaskin, medan sonen, som symboliserar den nya film- och tv-kulturens bilddyrkan, frammanar hiskeligt levande och överdådiga visioner.

Även om Kubrick filmatiserade Kings roman så är “The Shining” nästan mer influerad av den yngre kollegan David Lynchs experimentella film “Eraserhead” som tre år tidigare slog världen med häpnad. Den betraktas i dag som en av de främsta regidebuterna någonsin och var Kubricks personliga favorit.

Lynchs ruskigt surrealistiska historia upplöser likt “The Shining” gränsen mellan mardröm och verklighet. Den handlar den unge mannen Henry Spencer (Jack Nance) som i en förfallen industristad blir ensamstående far till ett egendomligt deformerat fågellikt barn. Spencer tycks först vara som vilken man som helst, men fatalistiskt blir han besatt av krafter som driver honom till en fruktansvärd handling. Genom bruket av en på en gång organiskt och monoton ljudbild av fabriksoväsen skapar Lynch en ideligen hotfull och ödesmättad stämning genom filmen som något modifierad återanvänds av Kubrick i “The Shining” liksom av otaliga andra regissörer genom den senare filmhistorien.

Kubrick eftersträvade som vanligt fullständig perfektion med sin film. Bara för att finna rätt barnskådespelare för Dannys roll lät han över 5 000 pojkar provspela och det som gjorde att valet slutligen föll på Lloyd var att dennes accent var mest trovärdig som en Bouldergrabb med New Jersey-sonen Nicholson och texakanskan Duvall som föräldrar. Med en jättebudget på över en halv miljard kronor (i dagens penningvärde) till hands nöjde Kubrick sig inte med att finna ett befintligt hotell utan byggde i stället upp en av filmhistoriens dittills största studior, bara exteriören hämtades från det befintliga hotellet Timberline Lodge i Oregon.

Kubricks hotell är en minst sagt en egen byggnad, när lille Danny åker runt på sin trehjuling genom ändlösa korridorerna inser den uppmärksamme att det är en gotiskt mardrömslik labyrint. Det handlar om subtila tecken i de små detaljerna, fönster som inte visar världen utanför, dörrar som inte leder någonstans, rum som ena stunden är på en plats för att plötsligt ligga någon helt annanstans, samt tavlor och möbler som försvinner och tillkommer från scen till scen. Ironiskt nog kan vi över huvud taget inte överblicka hur Overlook är uppbyggt eller ens försöka orientera oss i det. Samtidigt finns det ingen pålitlig berättare, vi vet helt enkelt inte fullt ut vad som händer eller på vilka vis Jack, Wendy och Danny förleder oss med sina skeva verklighetsbilder, allt tycks komma ur deras egna förvridna sinnen. På så vis kan vi inte skilja filmens metafysik från dess fysik. Inom Overlook tycks också tidens kronologi upphöra, det förflutna blir ett med nuet, järtecken om framtiden blir plötsligt till den konkreta samtiden och de levandes identiteter sammanblandas med de döda.

Studion var en miljö som Kubrick fullständigt kontrollerade och den gav honom möjlighet att filma effektivt, men också kopiöst mycket. Inspelningssessionerna kunde pågå i över 13 timmar i sträck och han pressade sitt team till det yttersta för att uppnå teknisk och estetisk fulländning. Många drabbades av utmattning och Duvall började tappa sitt hår och blev sängliggande i månader efter att till slut kollapsat under Kubricks hårdföra regi. Samtidigt gav han den redan excentriske Nicholson fria tyglar, den klassiska rubriken “Heeeere’s Johnny!” kom ur dennes improvisation och är lånad från Ed McMahons presentation av det klassiska tv-programmet “The Tonight Show Starring Johnny Carson”. Nicholson, som hade arbetat som brandinstruktör och brandman vid Kaliforniens luftförsvar, övertygade också Kubrick om han utan problem kunde hantera en brandyxa och att han för realismens skull också skulle slå sönder en riktig dörr med den i en av filmens mest skrämmande och minnesvärda scener.

King vinnlägger sig om att psykologisera och förstå familjen Torrances medlemmar som individer och människor, i Kubricks händer förminskas de till ödesstyrda offer, marionetter i hans kusliga estetiska vision. Filmens monster är därför inte Jack Torrance utan Stanley Kubrick som gör dess karaktärer till slavar under sitt eget ogenomträngliga inre mörker.

I kväll visas "The Shining" på Filmstaden i Västerås, passa på att se en riktig klassiker på vita duken nu när biograferna har öppnat igen.