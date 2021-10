Den förlorade leken – Sari Jacobsson först ut att ställa ut på ArtWrk Factory

För ett år sedan flyttade femton konstnärer in i huset på Regattagatan 13 på Öster Mälarstrand och bildade ateljéföreningen ArtWrk Factory. Tidigare har konstnärerna bjudit in till öppna ateljéer och visat sina egna verk och skapandeprocesser i en gemensam utställning, men nu bjuder de också in andra konstnärer att under några veckor arbeta och ställa ut i deras lokaler.

Först ut är Västeråskonstnären Sari Jacobsson som i vanliga fall arbetar själv i källaren hemma i villan i Bjurhovda, men under de kommande veckorna skapar hon hos ArtWrk Factory.

– Det är otroligt inspirerande att få byta miljö ett tag och att ha andra konstnärer omkring sig, säger Sari Jacobsson.

Hennes utställning "Play" handlar om barndomens lek, något som hon liksom andra vuxna har förlorat. Till dunket av eurodisco musik har hon skapat textiler, målningar, skulpturer i köttigt grisskära färger utifrån hennes gamla leksaker som Sylvanian Families och My Little Ponny.

– "Play" syftar både på "lek" och att "sätta igång något". Utställningen kommer sig av saknaden efter leken att jag som vuxen samlar på mig leksaker för att jag tycker att de är så fina, men jag kan inte leka med dem längre.

Sari Jacobssons utställning visas från och med i dag varje lördag och söndag fram till den 7 november. Hon är också på plats alla dagar och arbetar med nya verk.