Den gudomliga Olga Tokarczuk – Erik Jersenius om 2018 års Nobelpristagare i litteratur

Den polska psykologen Olga Tokarczuk är starkt influerad av den schweiziske psykiatrikern Carl Gustav Jungs författarskap och dennes tankar om att våra drömmar, myter och sagor utgör nyckeln till ett djupare kollektivt medvetande bestående av arketyper. Ständigt återvänder hon till byn som en urbild för mänsklig gemenskap. Tokarczuk berättar om hur den förändras genom historien i takt med språkets och kulturens skiftningar, men hur den djupast sett också är densamma.

Allra bäst och mest gripande gör hon det i genombrottsromanen ”Gammeltida och andra tider” (1996). Tokarczuk för oss till den fiktiva och arketypiska polska byn ”Gammeltida” vars invånares öde får spegla landets och Europas 1900-talshistoria. Hon skriver en slags magisk realism, men denna tenderar också att bli allt mindre fantastisk och allt mer verklighetsnära ju närmare den gestaltar vår egen tid.

Vid första världskrigets utbrott lever invånarna i Gammeltida i en värld formad av både katolska och folkliga föreställningar genom vilka livet tyds. Här är både änglar och demoner ständigt närvarande, prästen för varje dag långa samtal med Gud för att med Honom rådgöra hur församlingens bestyr ska skötas och i skogarna och vattnen kring byn ruvar ondsinta väsen. Kriget blir Gammeltida ständigt fjärran, men de unga männen som precis gift sig och väntar barn måste ge sig av för att slåss i tsarens armé för en sak de inte kan förstå och de gravida kvinnorna lämnas att klara sig själva.

Efter flera år vid fronten återvänder de ärrade männen och de kommer för alltid att bli något av främlingar för sina fruar och barn för de har sett helvetet med egna ögon. Polen återskapas som egen nation, men det märks inte i Gammeltida där allt lunkar på som vanligt och snart är det krig igen.

För byborna är invasionen av Polen över i ett ögonblick. Ena dagen hörs polska röster i radion, nästa dag bara tyska. Tyskarna kommer snart, ett kompani hövliga soldater som till utseende och seder påminner om byborna själva. De är noga med att betala för allt virke och den mark de behöver för att bygga sina baracker och upprepar tydligt att de följer krigets lagar. Det är bara deras befäl som tycks vara övertygad nazist, han talar om raser och om hur dugliga slaverna är, så arbetsamma och skötsamma. Hans soldater är goda kristna som byborna själva, de ber dagligen och för samtal med Gud och änglarna. Åren går och snart pressas soldaterna från öster. De blir mindre nogräknade och bybor förs bort och utsätts för deras våld, inte bara judarna.

Snart ersätts det tyska kompaniet av ett ryskt. De ryska soldaterna ser inte ut som invånarna i Gammeltida och de har andra seder och märkliga idéer. De bybor som slogs i första världskriget kan tala med de nya herrarna på ryska, men de främmande männen berövar dem också världens magi och skönhet. Bolsjevikerna förnekar Guds existens och ber bybornas barn att se på tillvaron som om den inte vore gudomlig. Allt de unga ögonen nu ser kring sig är död, världens förminskas till livlösa samband av orsak och verkan. Sedan kliver Gammeltida in i moderniteten, det kommunistiska och därefter materialistiskt kommersiella Polens fysiska och kulturella urbanisering. Bygemenskapen och de gamla banden luckras upp och de yngre generationerna ger sig ut i världen enbart uppfyllda av sina individualistiska livsprojekt. Urbilderna faller i glömska och kan inte längre tydas.

Byn är också platsen i romanerna ”Daghus, natthus” (1998) och ”Styr din plog över de dödas ben” (2010). I den förstnämnda flyttar berättaren tillbaka till sin hemtrakt i den verkliga småstaden Nowa Ruda i Sudetbergen. Det är en plats som genomskurits av olika nationers kulturer och samhällsuppfattningar, den har tillhört såväl Polen som Tyskland och forna Tjeckoslovakien. Som en kriminalare eller detektiv börjar berättaren undersöka hemortens historia och i dess historiska lager finns åtskilliga berättelser, skrönor och lokala helgonlegender.

Central är berättelsen om Kummernis, ”den modiga jungfrun”, en prinsessa som under sin fars långa vistelse i fält får vistas i kloster där hon sedan helst vill stanna. Kummernis vill förbli jungfru, men fadern har däremot under kriget lovat bort henne till en stridskamrat och hon försöker fly äktenskapet hon tvingas in i. Kristus hjälper henne genom att ge henne sitt skäggiga ansikte så att hon ser ut som en man. Hennes tilltänkta make ville inte ha henne och hennes far blir så arg att han korsfäster henne. Därför avbildas helgonet Kummernis som en kvinnokropp med en mans håriga ansikte.

Kummernis är inte erkänd av Katolska kyrkan och hennes historicitet är starkt ifrågasatt, men legenden berättas i folkliga traditioner och finns även nedtecknad som saga av de tyska bröderna Grimm. Förmodligen har den uppkommit genom en misstolkning av äldre medeltida krucifix där Jesus ibland syns rikligt klädd och utsmyckad i färgprakt för att uttrycka den prästerliga dimensionen i korsfästelsen. När sådana återfanns vid Nowa Ruda trodde den mindre kyrkohistorisk bevandrade folket att det var en kvinnokropp med Jesusansikte som de bevittnade. Men Kummernis blir också en arketyp för den androgyna gudomligheten, eller snarare Guds och verklighetens oändliga mångfald.

I ”Styr din plog över de dödas ben” styrs temat tydligare över till frågan om hur tillvarons skeenden kan tolkas. I en liten nära öde by lever Janina Duszejko i ett av de få bebodda huset. Hon har tidigare arbetat som lärarinna, men försörjer sig nu på att under året se efter rika Warszawabors sommarhus medan hon översätter den store engelske romantiske diktaren och mystikern William Blakes poesi till polska och fördjupar sina studier i astrologi. I övrigt håller Janina sig borta från folk, hon tyr sig till naturen och de vilda djuren i stället och upprörs över hur människorna utnyttjar annat levande. Själv är Janina uppvuxen i ett Polen som likt Blake omfamnat revolutionen och förändringen, nu befinner hon sig i ett samhälle som vill förbli som det alltid varit och som ständigt blickar bakåt mot ett diffust förflutet.

Snart blir en granne mördat och mordet följs sedan av flera med traktens jägare som offer. Polisen står rådvill, men Janina som har tillgång till mystiken, astrologin och sin relation till naturen ser ett större mönster och hjälper till att försöka få fatt i mördaren. Människan består innerst av en gnista fallen från en högre sfär och hennes öde i världen styrs av himlakropparnas banor.

”Styr din plog över de dödas ben” blir en mörkt sagolik kriminalhistoria som utforskar människan relation till naturen, utmanar vår tro på juridiken och den förnuftiga ordningen i en studie om ödestron och ”vansinnet”.

Med den vimlande ”Löparna” (2007) tog Tokarczuk ett språng ut i förändringens och rörlighetens dynamik. I en samling essäistiska berättelser rikligt och finurligt illustrerade med kartor ur historien skildrar hon det mänskliga resandets och flyktens fenomen, men också vår färd från födelse till död och om kroppens förfall och våra fåfänga försök att bevara den. I romanen återkommer Tokarczuk till temat om att teologin och vetenskapen, lärorna om Gud respektive världen, inte kan skiljas åt och utgör det enda sanna. Romanen kan ses som ett avsteg mot hennes mäktiga magnum opus ”Jakobsböckerna”, sannolikt en av det här årtusendets så här långt främsta litterära verk.

Precis som ”Löparna” är ”Jakobsböckerna” fylld av läckra historiska illustrationer och den har egenheten att den sista sidan är den första, de drygt tusen arken är numrerade baklänges. Den svindlande nästan ogripbara romanen skildrar den verklige judiske mystikern och religionsgrundaren Jakob Frank som i mitten av 1700-talet blev den då så populära frankismens förkunnare.

Det myllrande gränslandet mellan Polen och Ukraina är en plats med väldig mångkulturell dynamik. Den unge Frank är karismatisk och kontroversiell och utmanar den ständigt pressade och hotade judiska gemenskapen med sina radikala idéer.

Franks lära tar form över tid, men han påstår sig själv vara Messias som tidigare förkroppsligats i Jesus och därefter rabbinen Sabbatai Zvi, som hundra år tidigare gjorde samma anspråk i samband med en jättepogrom där uppemot 300 000 östeuropeiska judar fick sätta livet. Många judar trodde att de trätt in i den yttersta tiden och sökte därför en frälsare.

Frankisterna tog den judiska mystikens främsta verk ”Zohar” (enligt legenden skriven av en rabbin på 200-talet efter Kristus, men dyker först upp som text på 1200-talet), en djuptolkning av Moseböckerna, som sin heliga skrift och förkastade helt judarnas efterbibliska textsamling Talmud och den judiska traditionen. Många av dem döpte sig och konverterade till katolicismen. Katolikerna såg en stor möjlighet att en gång för alla få bukt med judarna, men snart blev frankisterna kättare inom kyrkan i stället.

”Jakobsböckerna” är en svindlande skildring av 1700-talets Europa ur de hunsade judarnas perspektiv och berättar också deras egen historia och kultur, inte minst den mystiska traditionen. Dess påminnelse om polackernas och Katolska kyrkans förtryck av judarna har också väckt upprördhet i hemlandet.

I sina romaner utgår Tokarczuk från den drömmande och tolkande människan och hennes förmåga att i kulturen skapa och återskapa band genom berättelser som binder vår väldiga mångfald samman i en öppen gemenskap och speglar den innerst universella mänskliga och gudomliga naturen.