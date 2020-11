Den övernaturlige Fellini – den italienske filmmästaren firar hundra år

I intervjuboken “Fellini om Fellini” (1986) beskrev den store italienske filmskaparen sig som “Ingmar Bergmans mindre allvarstyngde lillebror”. En passande beskrivning, den svenske demonregissören var två år äldre än Fellini och om den senares filmer präglas av ett närmast barockt överflöd av sjudande liv och människomyller, så var Bergman mer karg, återhållsam, lågmäld, sober och minimalistisk. Den svenske protestantens filmer går från en ständig ångestfylld vånda inför samvetet, synden och Gud till att bli allt mer desillusionerat agnostiskt humanistiska, medan den katolske italienaren på samma vis fann ett mer personligt uttryck i mystikerns och spiritistens rannsakande av kyrkans hycklande dogmer och bländverk. De båda var måttligt intresserade av politiken, men intog också ett kristet borgerligt konservativt motstånd (Fellini stod den italienska kristdemokratin nära) mot 68-revolten och den vänsterradikala politiseringen av kulturlivet. Hos både Fellini och Bergman är drömmen central, i surrealistisk mening tränger både den och minnet in i vardagen och vidgar verkligheten och tidsuppfattningen när identiteten på en gång både koncentreras och suddas ut.

Fellini gjorde först karriär som serietecknare och journalist innan han blev manusförfattare under den fascistiska filmindustrins sista skälvande dagar. Han blev historisk redan som 25-åring när han blev Oscarsnominerad för sitt manus till Roberto Rossellinis “Rom – öppen stad” (1945), en neorealistisk film om den italienska huvudstaden under nazisternas ockupation. Fellini fortsatte sedan att även som regissör verka inom den neorealistiska filmen i Italien, en konstnärlig riktning som så verklighetstroget som möjligt försökte återge de vanliga och fattiga italienarnas livssituation efter kriget. Snart upplevde Fellini den verklighetsbilden som för estetiskt och ideologiskt begränsad, han sökte ett nytt uttryck som på allvar och uttömmande kunde berätta hela sanningen om det mänskliga livet. I stället utvecklade han en säregen och inflytelserik filmkonst som likt serietidningen leker med karikatyrer och det förhöjda fantastiska.

Fellini fann sitt eget berättande i filmerna “La Strada – landsvägen” (1954) och “Cabirias nätter” (1957), som båda Oscarsbelönades för bästa utländska film. “La Strada” öppnar portarna till hans egen mytologi och eget plågade inre. Den handlar på ett tämligen italienskt vis om ett kringresande varietésällskap, ett mörkt och mordiskt triangeldrama om svartsjuka och obesvarad kärlek som genljuder av commedia dell'arte, den traditionella italienska folkteatern, och Ruggiero Leoncavallos berömda opera “Pjazzo” (1892). I “Cabirias nätter” får vi möta den olyckliga prostituerade Cabiria som fallen och desperat letar efter den mänskliga och andliga kärleken och bekräftelsen, nåden, under en färd genom Roms mörka gränder och nätter.

“Det ljuva livet” (1960) är förmodligen Fellinis mest kända och framgångsrika film. I en resa som för tankarna till Dante Alighieris “Den gudomliga komedin” får vi under sju nätter följa skvallertidningsjournalisten Marcello Rubinis (Marcello Mastroianni) jakt på “det ljuva livet”, “la dolce vita”, i Roms hektiska nöjesliv, ett glittrande glamoröst helvete. Marcello lever gott på att skriva om filmstjärnor, spektakulära religiösa “under” och en självgod italiensk överklass och har smak för makten, pengarna och de vackra kvinnorna som samlas kring den lukrativt blomstrande populärkulturen, men saknar samtidigt en verklig mening med sitt liv. Han drömmer om att bli en uppburen författare och i stället få frottera sig med samtidens kulturelit av intellektuella, poeter, konstnärer och tänkare. Den värld av prål och glitter som Marcello är en del av har vuxit fram ur det ekonomiska under som utvecklats i efterkrigstidens ruiner och fattigdom. Det gamla Rom med dess antika - och kristna kulturs byggnader och skulpturers sveps bort av det profana livets moderna köpcentrum och butiker. Det nya Rom tillhör masskonsumtionen, men ännu gör Bibelns berättelser och den kristna trons under sig påminda.

Fellini bryter med det traditionella filmberättanden och skapar i stället en slags mångsidighetens estetik, i ett panorama bestående av sju olika episoder skildrar han staden ur olika perspektiv. “Det ljuva livet” är inte kronologisk, pedagogiskt förklarande eller linjär, vi överväldigas i stället av dessa slående bilder om hur livet skulle kunna vara och hur det faktiskt är. Här finner vi den deprimerade unga kvinnan Emma (Yvonne Furneau) som ideligen försöker ta sitt liv, den yppiga amerikanska filmstjärnan Sylvia (Anita Ekberg) som visa sina behag när hon nattbadar i Trevifontänen, de små barnen som påstår sig ha sett den heliga Madonnan uppenbara sig för dem, författaren Steiner (Alain Curry) som skjuter sina barn och sig själv och den allt mer djupt deprimerade Marcello som försöker döva sin ångest genom att hänsynslöst hänge sig i nya orgier med Roms unga och sköna. Likt Dante är han en pilgrim som från kvällen till gryningen färdas nedåt på trappor och stegar i ett Rom som förkroppsligar den moderna världen, som bakom neonljusen och de fladdrande bilderna bara är ett moraliskt och kulturellt depraverat ödeland.

Fellinis nästa film, den Oscarsbelönade “8½” (1963) handlar om hans alter ego Guido Anselmo (återigen Marcello Mastroianni), en regissör som är i färd att skapa en episk science fiction-film. Likt Marcello i “Det ljuva livet” brottas han med dilemmat kring vad han faktiskt gör i sitt liv och vad han skulle vilja göra, han upplever inte att han når sanningen i sitt skapande, att den är fast i hans drömmar. I dem återkommer ständigt visioner om hans idealkvinna Claudia (spelas förstås av undersköna Claudia Cardinale), men även om han är säker på att hon är nyckeln till det sanna och goda livet, kan han inte finna henne i det.

“8½” skildrar filmskaparens plågsamma konstnärliga process, både den tekniska och personliga, när denne förväntas skapa något djupsinnigt och samtidigt göra den kräsna och ingrodda publiken och de ständigt senfärdiga kritikerna nöjda. Fellinis skildring av sitt eget öde blir också en större katolskt sinnad berättelse om den moderna människan, främmande för både omgivningen och sitt eget väsen kan hon omöjligt kan finna lyckan när hennes liv är så sönderslitet och fragmentariskt, utan vare sig mål eller mening.

I “8½” spelar Fellinis växande intresse för den schweiziske psykoanalytikern Carl Gustav Jungs teorier om drömmar som en ingång till vårt kollektiva undermedvetna och de arketyper som utgör människans allra innersta och gemensamma liv en viktig roll. I den följande filmen “Julietta och andarna” (1965) övergår han från det skarpa svartvita fotot till en sprudlande sprakande färgfest och vandrat samtidigt djupare in på mystikens och spiritismens väg. Genom syner och minnen får vi följa den hunsade och uttråkade medelålders hemmafrun Julietta (Giulietta Boldrini) in i ett arketypiskt och drömskt mentalt landskap i hennes resa för att finna sig själv, en magisk individuationsprocess där hon blir medveten om sitt undermedvetna och får sin egen självständiga identitet. Julietta upptäcker sina begär och inre demoner när hon långsamt blir allt mer självmedveten och oberoende. Samtidigt vågar Fellini ställa oss frågan om den utvecklingen verkligen är önskvärd och kan vi ens finna den frihet vi söker? Är den inte bara en illusion för ett liv i ensamhet och meningslöshet?

I samband med att den italienske filmnestorn nu firar hundra år visar Elektra Aselma Dell’Olios nya dokumentär “Fellini och andarna” om hans relation till just det andliga och övernaturliga. Just “Det ljuva livet”, “8½” och “Julietta och andarna” kommer också att visas på kvalitetsbiografen närmaste veckorna. Redan i dag visas “Julietta och andarna” och på onsdag kväll i samband med visningen av “Fellini och andarna” är jag på plats så att ni kan diskutera Fellini med mig.

I pandemitider går vi på bio med omdöme och på egen risk, antalet platser i salongerna är kraftigt begränsat. De flesta av Fellinis filmer kan också ses via olika strömningstjänster på nätet.