Den trånga åsiktskorridoren ödelägger demokratin

Även om Joe Biden vann det amerikanska presidentvalet förra året så var det egentligen en svag prestation av Demokraterna, Donald Trump är faktiskt en ännu sämre förlorare än han något förväntat visade sig vara.

Biden vann egentligen bara fler vita amerikanska mäns röster, de så kallat “priviligierade”, endast med någon ynka procent ökade han stödet bland vita kvinnor. Kvinnorna och minoriteterna valde i stället att i högre utsträckning rösta på den republikanske “islamofoben”, “rasisten” och “kvinnohataren” Trump. Över hälften av de vita kvinnorna lade sin röst på Trump. Bland de svarta kvinnorna, som i överväldigande majoritet sedan mitten av 60-talet röstat på Demokraternas kandidater, tappade Biden väljare och Trump lyckades vinna nära var femte svart mans röst och var tjugonde svart kvinnas (så gott som ingen svart kvinna röstade på honom i förra valet). På samma vis förlorade Demokraterna stöd bland de spansktalande amerikanerna, bland dem vann Trump fler än var tredje väljare och dessutom fick han nära på 40 procent av rösterna från asiaterna och de andra minoriteterna.

Hur kan det komma sig? När medier gjort uppföljande intervjuer med de minoritetsväljare som valde att rösta på Trump har det visat sig att de framför allt värderat hans ekonomiska och isolationistiska politik, det vill säga “America First”. De uppfattar att de nu har det lättare att få arbeten och också bättre löner, under Trumps presidentperiod steg reallönerna för amerikanska arbetaryrken för första gången på 40 år.

Den nyliberala politik som först av både demokratiska och republikanska politiker under de senaste årtiondena uppfattas bland minoriteter att ha skadat deras möjligheter att skapa sig bra liv i USA. Minoritetsväljarna tycks också dras till Trumps värdekonservatism, värnandet av kärnfamiljen, livets helgd och motståndet mot aborter är något som de sympatiserar med, värden som även demokratiska presidenter förr kunde uttrycka och omfatta.

I opinionsanalysföretaget Gallups studie har det också visat sig att USA:s minoriteter är mer skeptiska till stor invandring än den vad vita majoriteten är, hela 67 procent av de spansktalande är mycket oroliga för den illegala invandringen, nära tio procentenheter fler än bland vita amerikaner. Tankesmedjan Pew Research och forskare vid Harvard University har också visat att även om svartas stöd för demokraterna är starkt, så uppfattar tre fjärdedelar av dem sig själva som konservativa eller “moderata” och allt fler ser trumpismen som ett alternativ gentemot de alltmer värderingsprogressiva Demokraterna. Hela 85 procent av de svarta amerikanerna vill också minska invandringen och knappt hälften av dem vill inte ha någon invandring över huvud taget. Svarta amerikaner uppfattar invandrare som ett direkt hot mot dem själva på låglönemarknaden.

Historiskt sett var de republikanska presidenterna mer populära bland de svarta väljarna än de demokratiska, men efter den medborgarrättskritiske Barry Goldwaters katastrofval 1964 (han fick bara 6 procent av de svarta väljarnas röster) har Republikanerna haft svårt att attrahera dem, bäst gick det för Gerald Ford som fick 17 procent av de svartas röster i valet 1976.

Samtidigt har den amerikanske journalisten Christopher Caldwell (skriver regelbundet i Financial Times, Wall Street Journal och New York Times med flera), som författat flera uppmärksammade kritiska böcker om invandringen till både Amerika och Europa och dess samhällskonsekvenser, pekat på att USA:s problem är att just medborgarrättsrörelsens strävan blivit ett slags konkurrerande värdedokument till konstitutionen, något som successivt undergrävt den amerikanska demokratins institutioner och grundläggande principer. Caldwell hävdar att de knappt 60 miljoner invandrare som tillåtits komma till USA sedan 1965 bidragit till att öka motsättningarna i det amerikanska samhället samtidigt som nya sociala och sexuella normer har institutionaliserats som försvagat den traditionella familjestrukturen i landet. Allt detta har förfrämligat stora väljargrupper av skilda bakgrunder som nu inte har någon annanstans att ta vägen än till trumpismen.

De amerikanska analytikerna tycks övertygade om att denna nya “ideologi” inte bara kommit för att stanna i USA:s politiska landskap, utan också för att fortsätta växa i opinionen. Dessa förändringar bland amerikanerna har på senare år också studerats noga av forskarna.

Socialpsykologen Jonathan Haidt hävdar att vi alla har sex medfödda moraliska fundament som utvecklas i de gemenskaper vi lever i. Vi har omtanke om varandra, en känsla för rättvisa, lojalitet med vår grupp, respekt för auktoritet och ordning, en vördnad för det heliga samt en strävan efter personlig frihet. Genom olika intervjuer och neuropsykologiska studier har Haidt visat att samhällsgemenskaper består av individer som lägger olika stor vikt vid olika moraliska intuitioner. I det amerikanska sammanhanget skiljer Haidt dem åt i grupperna “liberaler” och “konservativa”. Dessa kan inte utan vidare särskiljas som “vänster” och “höger”, bland både demokratiska och republikanska väljare finns “liberaler” respektive “konservativa”. Oavsett om de är demokrater eller republikaner värderar liberaler sådant som social omsorg, rättvisa och frihet, det gör också konservativa, men balanserar dessa i större utsträckning med andra värden som nationell gemenskap, lojalitet, tradition, auktoritet och olika moraliska tabun. Intressant nog tenderar liberala personer att vara mer intoleranta mot konservativas värderingar än tvärtom. För att samhällsgemenskapen ska vara någorlunda harmoniska och framgångsrika krävs det att både liberala och konservativa individer får vara en del av den politiska processen.

På 600-talet före Kristus skrev den grekiske fabeldiktaren Aisopos ordspråket “Räven kan många saker, men igelkotten kan en stor sak”. Den brittiske filosofen och idéhistorikern Isaiah Berlin använde sig i den berömda essän “Räven och igelkotten” (1953) de två typerna för att förstå västerlandets tänkare och författare. Igelkottarna kan endast greppa tillvaron genom en enda idé, genom historien har sådana exempelvis varit Platon, Dante Alighieri, Blaise Pascal, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche, Henrik Ibsen och Marcel Proust. Rävarna är däremot öppna för fler perspektiv och inser att tillvaron inte uttömmande kan förklaras på ett vis, bland dem finner vi Aristoteles, Desiderius Erasmus, William Shakespeare, Michel de Montaigne, Molière, Johann Wolfgang Goethe, Aleksander Pusjkin, Honoré de Balzac och James Joyce.

Den kanadensisk-amerikanske socialpsykologen Philip E. Tetlock har använt räv och igelkott-modellen för att också förstå två olika typer av politiska makthavare. Tetlock har studerat hur “rävarna” inom politiken är bättre på att se tillvarons nyanser och också skickligare på att göra förutsägelser om samhällsutvecklingen och ta till sig fakta som motsäger det som tidigare uppfattats som sant. Igelkottar är däremot mer ideologiskt rotade och tenderar att fortsätta applicera samma analyser och principer, även när verkligheten motsäger dem.

Statsvetaren Johan Wennström är verksam vid det fristående Institutet för Näringslivsforskning (grundat av Asea-direktören Sigfrid Edström 1939) i Stockholm. Han har bakgrund som ledar- och kulturskribent på Svenska Dagbladet och har tidigare uppmärksammats för sin kritiska forskning om den svenska skolan och invandringspolitiken. Med bland annat utgångspunkt i det svenska skolsystemet har Johan Wennström nu studerat de stora förändringarna i den svenska opinionen på senare år och finner att svenska väljare precis de amerikanska sökt nya politiska alternativ när den de traditionella partierna blivit värderings- och perspektivmässigt för snäva.

Johan Wennström visar hur både Socialdemokraterna och Moderaterna agerat som igelkottar de senaste årtiondena, ensidigt har de i ideologi och politik blivit allt smalare och snävat in en allt trängre åsiktskorridor. Båda partierna har enbart inriktat sig på de väljare som Haidt skulle kalla “liberala” och därför successivt stött bort “konservativa” till både höger och vänster. Det har gjort det möjligt för ett parti som Sverigedemokraterna att växa fram, det har attraherat både traditionella socialdemokratiska arbetarväljare och mer konservativt sinnade borgerliga väljare, liksom de många svenskar som länge inte känt att deras värderingar och perspektiv funnits representerade i politiken. Johan Wennström pekar också på att Sverigedemokraterna i högre grad attraherat “rävar”, det vill säga politiker och väljare som tvärtemot fördomen tycks ha en vidare och mer rörlig förståelse av världen.

Enligt Johan Wennström har Socialdemokraternas och Moderaternas igelkottbeteende skadat deras förtroende inom centrala politikområden. De två partierna vill gärna utmåla sig själva som varandras huvudmotståndare, men under lång tid har de i själva verket legat nära varandra i både politik och verklighetsanalys.

Inom utbildningsområdet har deras liberala igelkott-mentalitet gjort att de traditionella värden som upprätthölls av lärarauktoriteten undergrävts för att ge eleverna “omsorg”, “rättvisa” och “frihet”. Johan Wennström hävdar att friskolereformens syfte inte enbart har varit att skapa en marknadsorienterad skola utan också att beröva lärarna på deras yrkesetos. Lärarna var tidigare starkt förbundna med bildnings- och kunskapsideal som stod högt över både dagspolitik och ekonomi, för att skapa den nya skolan har det därför varit viktigt att bryta ner lärarna och göra dem till vilka ängsliga löneslavar som helst.

Johan Wennström hävdar att politiken sedan 1990-talet strävat efter att ta ifrån lärarna makten över klassrummet och undervisningen och göra dem till en yrkesgrupp med lågt anseende i samhället. Ett viktigt led i detta har varit anammandet av en socialkonstruktivistisk syn på kunskap, det vill säga att det inte finns några objektiva fakta och att “sanningen” endast är ett uttryck för makt. För att “befria” eleverna har idealet därför varit att de själva ska välja, utforska och utveckla sin egen “kunskap”. Kommunala skolor och friskolor konkurrerar nu på en marknad om vem som bäst kan attrahera elever så att dessa kan tillägna sig “kunskap” efter egen önskan, inte utifrån en egentlig nationell kunskapsstandard. Följden har som bekant lett till betygsinflation och allt sämre kunskapsnivå hos svenska ungdomar.

Ett annat område är den känsliga invandringspolitiken. Under 2000-talet har både Socialdemokraterna och Moderaterna satt de asylsökandes välfärd och frihet i främsta rummet. Under 2015 ledde det till att det kom fler flyktingar till Sverige än det föddes nya svenskar. Det blev då uppenbart att det svenska samhällets institutioner inte mäktade med ett så stort tryck av nya människor. Samtidigt förfäktade både socialdemokrater och moderater en slags ideologisk föreställning om att ett lands gränser var utan moralisk vikt och idéer om att Sverige inte hade någon inhemsk kultur värd att värna. Följden blev att Sverigedemokraterna, som presenterade en alternativ syn på saken, växte kraftigt i folkopinionen och blev i riksdagsvalet 2018 tredje största parti efter att ha attraherat lika många nya vänster- och högerväljare.

Johan Wennström visar också att både Socialdemokraterna och Moderaterna har stött bort viktiga väljare genom att göra neddragningar av försvaret och anamma en ny överskridande syn på könsroller och könsidentiteter.

Han avvisar beskrivningen av Sverigedemokraterna som ett enfrågeparti, tvärtom var partiet först med att på ett “rävlikt” vis kunna diskutera flera nyanser av invandringsfrågan, som problemet med prioriteringar och tillgång på sjukvård och socialhjälp, för vilka nationen i första hand finns till, utmaningen för rättssamhället och det gemensamma normsystemet, värnandet av svensk kultur och svenska värden och medborgarnas skydd mot våld och kriminalitet. Socialdemokraterna och Moderaterna har i stället länge bara diskuteras invandringen i termer av dess (påstått positiva) verkan på den svenska ekonomin.

I ljuset av globaliseringens utveckling har den amerikanske filosofen Michael Sandel riktat skarp kritik mot det politiska etablissemanget i Amerika och Europa. Han hävdar att både vänstern och högern köpt en berättelse om den enskilda människans väl och framgång i en konkurrensbaserad globaliserad ekonomi samtidigt som många amerikaner och européer värderar andra saker och när en önskan om ett “enkelt” liv och att få gro och trivas där de lever. Många människor uppfattar att arbetets värde inte bara ligger i ekonomisk tillväxt, utan också om samhällsgemenskap och värdighet som medborgare, att tillsammans få arbeta för det goda samhället. Enligt Sandel har det gjort att vanliga arbetande människor röstat både för Brexit och på Trump och det enda sättet att försöka vinna dem tillbaka är att återigen ge utrymme för och utforska de politiska frågor som direkt rör lojalitet, gemenskap, auktoritet och tradition.

I Storbritannien har vi sett hur konservativa Tories vunnit både högerväljarna och de traditionella arbetarväljarnas stöd när de rört sig i den riktningen och i Sverige har Moderaterna och Kristdemokraterna stärkt sina positioner genom att närma sig Sverigedemokraterna. De svenska Socialdemokraterna har fortsatt att förlora arbetarväljare, medan det danska systerpartiet (även om det inte alls är lika starkt som på 90-talet) fått en dominerande ställning genom att ta hänsyn till väljarnas konservativa böjelser.

Likt Sandel hävdar Johan Wennström att också den svenska politiken måste utvecklas mot en större moralisk pluralism och åsiktsmångfald, för att demokratin ska fungera måste vi säga hejdå till både förment luddiga värdegrunder och snäva åsiktskorridorer. Han påpekar också att just mångfalden har rötter i den ursprungliga klassiska liberalismen som var fullt införstådd med att ett samhälle inte kan byggas på självintresse och enskilda gruppers identitetspolitiska strävanden. Även en svensk liberalism kan distansera sig från rättighetsnojan i riktning mot en tydlig idé om det goda livets mångfald och varje medborgarens ansvar för sig själv och andra.

För att rädda demokratin bör enligt Johan Wennström den politiska debatten framöver handla om hur vi stävjar ojämlikheten och binder samman samhället, våra nationella gränsers värde och funktion, upprättar arbetets värdighet och att förtydliga våra förväntningar på varje svensk medborgare.